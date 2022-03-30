https://arabic.sputniknews.com/20220330/البرلمان-العراقي-يفشل-للمرة-الثالثة-في-جلسة-انتخاب-رئيس-الجمهورية-1060654832.html

البرلمان العراقي يفشل للمرة الثالثة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يفشل للمرة الثالثة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة، في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T13:09+0000

2022-03-30T13:09+0000

2022-03-30T13:09+0000

أخبار العراق اليوم

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وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية-واع، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها".وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.وبعد فشل جلسة اليوم، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل/ نيسان المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.وأعلن البرلمان العراقي مؤخرا، قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

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أخبار العراق اليوم