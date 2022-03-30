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https://arabic.sputniknews.com/20220330/البرلمان-العراقي-يفشل-للمرة-الثالثة-في-جلسة-انتخاب-رئيس-الجمهورية-1060654832.html
البرلمان العراقي يفشل للمرة الثالثة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
البرلمان العراقي يفشل للمرة الثالثة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة، في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:09+0000
2022-03-30T13:09+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية-واع، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها".وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.وبعد فشل جلسة اليوم، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل/ نيسان المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.وأعلن البرلمان العراقي مؤخرا، قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الكاظمي-يدعو-القوى-السياسية-إلى-إعادة-حساباتها-والعمل-على-تشكيل-حكومة-جديدة-1060521951.html
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أخبار العراق اليوم

البرلمان العراقي يفشل للمرة الثالثة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

13:09 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة، في عقد جلسة بنصاب قانوني كامل، لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية-واع، إن "مجلس النواب رفع جلسته إلى إشعار آخر بعد تصويته على مهام عدد من اللجان النيابية وأسماء أعضائها".
مؤتمر صحفي مشترك - المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في برلين، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 20 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
الكاظمي يدعو القوى السياسية إلى إعادة حساباتها والعمل على تشكيل حكومة جديدة
27 مارس, 12:02 GMT
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وبعد فشل جلسة اليوم، يكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل/ نيسان المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأعلن البرلمان العراقي مؤخرا، قبول 40 مرشحا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.
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