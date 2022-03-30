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البرهان: نحلم بالتكامل المشترك مع مصر
البرهان: نحلم بالتكامل المشترك مع مصر
قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن بلاده تحلم بالتكامل المشترك مع مصر، مؤكدا أن هناك خطوات فعلية تتم في هذا الإطار. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T20:44+0000
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وأضاف رئيس المجلس الانتقالي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون أخرى، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وشدد البرهان الذي وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية على أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني لا تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة.وأوضح أن السودان ليس لديه قيود في التعامل مع مصر بهدف معالجة أي فجوة غذائية بسبب الأزمة الراهنة أو أي أزمة مستقبلية.وأشار إلى أن القاهرة قدمت مساعدات قيمة إلى السدان لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسككي والأمن الزراعي.وفي وقت سابق اليوم، تم الإعلان عن اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، على "تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري".
https://arabic.sputniknews.com/20220328/البرهان-فرنسا-ساهمت-في-عودة-السودان-إلى-المجتمع-الدولي-1060583928.html
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أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم

البرهان: نحلم بالتكامل المشترك مع مصر

20:44 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / -
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قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن بلاده تحلم بالتكامل المشترك مع مصر، مؤكدا أن هناك خطوات فعلية تتم في هذا الإطار.
وأضاف رئيس المجلس الانتقالي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن مصر تدعم السودان بكل جهاته وليس جهة دون أخرى، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وشدد البرهان الذي وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية على أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني لا تتغير بتغير الأنظمة الحاكمة.
وأوضح أن السودان ليس لديه قيود في التعامل مع مصر بهدف معالجة أي فجوة غذائية بسبب الأزمة الراهنة أو أي أزمة مستقبلية.
وأشار إلى أن القاهرة قدمت مساعدات قيمة إلى السدان لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسككي والأمن الزراعي.
وفي وقت سابق اليوم، تم الإعلان عن اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، على "تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري".
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