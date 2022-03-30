https://arabic.sputniknews.com/20220330/البرهان-يتوجه-إلى-مصر-للقاء-السيسي-1060642532.html
البرهان يتوجه إلى مصر للقاء السيسي
البرهان يتوجه إلى مصر للقاء السيسي
توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T08:16+0000
2022-03-30T08:16+0000
2022-03-30T08:16+0000
مصر
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، سوف يلتقي البرهان خلال زيارته للقاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.كما أشارت الوكالة إلى أن مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل يرافق البرهان في زيارته للقاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/بعد-ساعات-من-حل-مجالس-الأمناء-البرهان-يعين-30-مديرا-جديدا-للجامعات-1060629316.html
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مصر, أخبار السودان اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
البرهان يتوجه إلى مصر للقاء السيسي
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توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، سوف يلتقي البرهان خلال زيارته للقاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وأوضحت الوكالة أن البرهان والسيسي سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي مصر والسودان، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أشارت الوكالة إلى أن مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل يرافق البرهان في زيارته للقاهرة.