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البرهان يتوجه إلى مصر للقاء السيسي
البرهان يتوجه إلى مصر للقاء السيسي
توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T08:16+0000
2022-03-30T08:16+0000
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، سوف يلتقي البرهان خلال زيارته للقاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.كما أشارت الوكالة إلى أن مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل يرافق البرهان في زيارته للقاهرة.
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مصر, أخبار السودان اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

البرهان يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

08:16 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / -
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توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأربعاء، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، سوف يلتقي البرهان خلال زيارته للقاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوكالة أن البرهان والسيسي سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي مصر والسودان، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أشارت الوكالة إلى أن مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل يرافق البرهان في زيارته للقاهرة.
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