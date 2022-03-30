https://arabic.sputniknews.com/20220330/البنك-الدولي-يوافق-على-400-مليون-دولار-لتونس-لمساعدة-الأسر-الضعيفة-1060631622.html
البنك الدولي يوافق على 400 مليون دولار لتونس لمساعدة الأسر الضعيفة
البنك الدولي يوافق على 400 مليون دولار لتونس لمساعدة الأسر الضعيفة
وافق البنك الدولي، يوم الثلاثاء، على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T00:57+0000
2022-03-30T00:57+0000
2022-03-30T00:57+0000
أخبار تونس اليوم
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واشنطن- سبوتنيك. وقال البنك الدولي في بيان: "وافق البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لـ كوفيد-19 في تونس والذي يهدف إلى مساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة، أو 30٪ من إجمالي السكان، لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19".وأضاف البيان أن هذا التمويل الإضافي سيستمر في توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.وقال البيان إن مجموعة البنك الدولي خصصت أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الوباء في 100 دولة، وهي توفر 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.وفي وقت سابق، أمس الثلاثاءأعلن الاتحاد الأوروبي ، إقراض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيتها، حيث تواجه فيه الدولة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة والتي تسعى من أجلها إلى حزمة إنقاذ دولية.خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الجاري تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر، وقال بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد القروض.تعرضت المالية العامة التونسية للاستنزاف بالفعل قبل تفشي الوباء، وسط اضطرب سياسي منذ أن علق الرئيس قيس سعيد البرلمان والدستور، ما أخر جهود طلب مساعدة إضافية. وأدت الازمة الأوكرانية إلى تفاقم مشاكل الحكومة، حيث تسببت في ارتفاع أسعار الوقود والحبوب.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الاتحاد-الأوروبي-يقرض-تونس-500-مليون-دولار-ويقدم-مساعدات-للجزائر-والمغرب-1060620754.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
البنك الدولي يوافق على 400 مليون دولار لتونس لمساعدة الأسر الضعيفة
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وافق البنك الدولي، يوم الثلاثاء، على تخصيص 400 مليون دولار لتونس لمساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19.
واشنطن- سبوتنيك
. وقال البنك الدولي في بيان: "وافق البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لـ كوفيد-19 في تونس والذي يهدف إلى مساعدة حوالي 900 ألف أسرة تونسية ضعيفة، أو 30٪ من إجمالي السكان، لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19".
وأضاف البيان أن هذا التمويل الإضافي سيستمر في توفير التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس.
وقال البيان إن مجموعة البنك الدولي خصصت أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الوباء في 100 دولة، وهي توفر 20 مليار دولار حتى نهاية عام 2022.
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاءأعلن الاتحاد الأوروبي ، إقراض تونس 450 مليون يورو (500 مليون دولار) لدعم ميزانيتها
، حيث تواجه فيه الدولة أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة والتي تسعى من أجلها إلى حزمة إنقاذ دولية.
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الجاري تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر، وقال بنك الاستثمار "مورغان ستانلي" إنه يتوقع أن تتخلف الحكومة عن سداد القروض.
تعرضت المالية العامة التونسية للاستنزاف بالفعل قبل تفشي الوباء، وسط اضطرب سياسي منذ أن علق الرئيس قيس سعيد البرلمان والدستور، ما أخر جهود طلب مساعدة إضافية. وأدت الازمة الأوكرانية إلى تفاقم مشاكل الحكومة، حيث تسببت في ارتفاع أسعار الوقود والحبوب
.