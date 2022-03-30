https://arabic.sputniknews.com/20220330/البيت-الأبيض-العقوبات-المفروضة-على-برنامج-الصواريخ-الإيراني-غير-مرتبطة-بالاتفاق-النووي--1060671680.html

البيت الأبيض: العقوبات المفروضة على برنامج الصواريخ الإيراني غير مرتبطة بالاتفاق النووي

البيت الأبيض: العقوبات المفروضة على برنامج الصواريخ الإيراني غير مرتبطة بالاتفاق النووي

أعلنت الولايات المتحدة أن العقوبات التي فرضتها مؤخرا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير مرتبطة بالاتفاق النووي لعام 2015. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T20:10+0000

2022-03-30T20:10+0000

2022-03-30T20:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد.وفي وقت سابق اليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد وأربع كيانات في إيران بزعم أنها جزء من عملية شراء عسكرية سرية.وقالت المسؤولة في البيت الأبيض: "هذه العقوبات غير مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني".وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على وكيل مشتريات يتخذ من إيران مقرا له وشبكته من الشركات التي اشترت المواد المتعلقة بالوقود الصاروخي الباليستي لصالح منظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي والبحوث التابعة للحرس الثوري، وهي إحدى وحدات الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن البحث والتطوير للصواريخ الباليستية، وكذلك شركة بارشين للصناعات الكيماوية الإيرانية، وهي عنصر في منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية".كما يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع لوزارة الخزانة الأمريكية) إجراءات ضد وسيط إيراني رئيسي متورط في شراء الأجزاء المستخدمة لتطوير وقود الصواريخ نيابة عن شركة بارشين.وقالت إن "الوسيط الإيراني" الذي يدعى محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.وتابع البيان، أن إجراء اليوم "يأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، بإقليم كردستان العراق في 13 مارس/ آذار والهجوم الصاروخي الحوثي المدعوم من إيران على منشأة أرامكو السعودية في 25 مارس، فضلا عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي تذكير بأنه لا يزال تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الدولي".

https://arabic.sputniknews.com/20220330/إيران-تعلن-تنفيذ-أکبر-مشروع-تفتیش-للحاویات-1060667331.html

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