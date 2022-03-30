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https://arabic.sputniknews.com/20220330/البيت-الأبيض-يعلن-عن-عقوبات-إضافية-محتملة-ضد-روسيا-خلال-أيام--1060672303.html
البيت الأبيض يعلن عن عقوبات إضافية محتملة ضد روسيا خلال أيام
البيت الأبيض يعلن عن عقوبات إضافية محتملة ضد روسيا خلال أيام
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تدرس خيارات توسعة العقوبات المفروضة ضد روسيا وربما إعلان حزمة جديدة من العقوبات خلال الأيام المقبلة، ردا على... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T20:57+0000
2022-03-30T20:57+0000
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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القاهر - سبوتنيك. جاء ذلك في إفادة صحفية لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد.وقالت كيت بيدينغفيلد إن الولايات المتحدة تواصل بحث خيارات توسيع وتعميق العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أن هناك احتمالية لفرض عقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة.تأتي تصريحات كيت بيدينغفيلد في أعقاب تقارير نشرتها، صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن اتجاه الاتحاد الأوروبي لإمكانية تشديد العقوبات ضد موسكو واستهداف بنوك روسية إضافية بالعقوبات خلال الأيام المقبلة.ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية منع عائلات رجال الأعمال الروس من استخدام العملات الرقمية والتهرب من القيود المالية المفروضة.ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط في المرحلة الحالية لفرض عقوبات على بنكي "غازبروم بنك" و"سبيربنك" الروسيين.وعلى مدى الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-معارضة-بلاده-الإجراءات-الأحادية-والعقوبات-ضد-روسيا-1060651481.html
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا

البيت الأبيض يعلن عن عقوبات إضافية محتملة ضد روسيا خلال أيام

20:57 GMT 30.03.2022
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صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تدرس خيارات توسعة العقوبات المفروضة ضد روسيا وربما إعلان حزمة جديدة من العقوبات خلال الأيام المقبلة، ردا على استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
القاهر - سبوتنيك. جاء ذلك في إفادة صحفية لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينغفيلد.
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وقالت كيت بيدينغفيلد إن الولايات المتحدة تواصل بحث خيارات توسيع وتعميق العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أن هناك احتمالية لفرض عقوبات جديدة خلال الأيام المقبلة.
تأتي تصريحات كيت بيدينغفيلد في أعقاب تقارير نشرتها، صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بشأن اتجاه الاتحاد الأوروبي لإمكانية تشديد العقوبات ضد موسكو واستهداف بنوك روسية إضافية بالعقوبات خلال الأيام المقبلة.
ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية منع عائلات رجال الأعمال الروس من استخدام العملات الرقمية والتهرب من القيود المالية المفروضة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المحتمل الإعلان عن مقترح فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع المقبل.
ووفقا للصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يخطط في المرحلة الحالية لفرض عقوبات على بنكي "غازبروم بنك" و"سبيربنك" الروسيين.
وعلى مدى الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
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