https://arabic.sputniknews.com/20220330/الجزائر-تتحرك-للرد-على-انحياز-إسبانيا-للمغرب-في-قضية-الصحراء--1060664773.html
الجزائر تتحرك للرد على انحياز إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء
الجزائر تتحرك للرد على انحياز إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء
اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا، اليوم الأربعاء، للرد على انحياز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب في قضية الصحراء الغربية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:10+0000
2022-03-30T16:10+0000
2022-03-30T16:10+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الجزائر قررت وقف عمليات استقبال المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من إسبانيا، على خلفية توتر العلاقة بين البلدين.وأوضحت الصحيفة أن القرار الجزائري جاء بعد تغير موقف الحكومة الإسبانية تجاه قضية "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده للطرح المغربي في هذا الشأن.وأكدت صحيفة "إل كونفيدنسيل" الإسبانية، انقطاع الرحلات الجوية بالكامل بين الجزائر وإسبانيا، حيث لم يتضمّن برنامج الرحلات الجويّة الإضافية الذي أعلنت عنه وزارة النقل أي رحلات نحو إسبانيا.ومن المنتظر أن تجري الجزائر مراجعة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع إسبانيا، ردا على تغيير موقف حكومة مدريد من قضية الصحراء الغربية، حسبما قال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، يوم الاثنين الماضي.وأوضح قايد، خلال زيارة له إلى العاصمة الإيطالية روما، أن إسبانيا لم تبلغ الجزائر بما تعتبره "انحرافا في السياسة الخارجية لمدريد"، معربة عن اندهاشها من هذا التغير "غير المبرر".
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر تتحرك للرد على انحياز إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء
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اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا، اليوم الأربعاء، للرد على انحياز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب في قضية الصحراء الغربية.
وقالت صحيفة "الشروق"
الجزائرية إن الجزائر قررت وقف عمليات استقبال المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من إسبانيا، على خلفية توتر العلاقة بين البلدين.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الجزائري جاء بعد تغير موقف الحكومة الإسبانية تجاه قضية "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده للطرح المغربي في هذا الشأن.
وأكدت صحيفة "إل كونفيدنسيل" الإسبانية، انقطاع الرحلات الجوية بالكامل بين الجزائر وإسبانيا، حيث لم يتضمّن برنامج الرحلات الجويّة الإضافية الذي أعلنت عنه وزارة النقل أي رحلات نحو إسبانيا.
ومن المنتظر أن تجري الجزائر مراجعة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع إسبانيا، ردا على تغيير موقف حكومة مدريد من قضية الصحراء الغربية، حسبما قال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، يوم الاثنين الماضي.
وأوضح قايد، خلال زيارة له إلى العاصمة الإيطالية روما، أن إسبانيا لم تبلغ الجزائر بما تعتبره "انحرافا في السياسة الخارجية لمدريد"، معربة عن اندهاشها من هذا التغير "غير المبرر".