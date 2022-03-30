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الجزائر تتحرك للرد على انحياز إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء
الجزائر تتحرك للرد على انحياز إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء
اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا، اليوم الأربعاء، للرد على انحياز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب في قضية الصحراء الغربية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:10+0000
2022-03-30T16:10+0000
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الجزائر
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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الجزائر قررت وقف عمليات استقبال المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من إسبانيا، على خلفية توتر العلاقة بين البلدين.وأوضحت الصحيفة أن القرار الجزائري جاء بعد تغير موقف الحكومة الإسبانية تجاه قضية "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده للطرح المغربي في هذا الشأن.وأكدت صحيفة "إل كونفيدنسيل" الإسبانية، انقطاع الرحلات الجوية بالكامل بين الجزائر وإسبانيا، حيث لم يتضمّن برنامج الرحلات الجويّة الإضافية الذي أعلنت عنه وزارة النقل أي رحلات نحو إسبانيا.ومن المنتظر أن تجري الجزائر مراجعة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع إسبانيا، ردا على تغيير موقف حكومة مدريد من قضية الصحراء الغربية، حسبما قال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، يوم الاثنين الماضي.وأوضح قايد، خلال زيارة له إلى العاصمة الإيطالية روما، أن إسبانيا لم تبلغ الجزائر بما تعتبره "انحرافا في السياسة الخارجية لمدريد"، معربة عن اندهاشها من هذا التغير "غير المبرر".
الجزائر
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العالم العربي, الجزائر

الجزائر تتحرك للرد على انحياز إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء

16:10 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / Fadel Sennaمنطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا، اليوم الأربعاء، للرد على انحياز رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب في قضية الصحراء الغربية.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن الجزائر قررت وقف عمليات استقبال المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من إسبانيا، على خلفية توتر العلاقة بين البلدين.
وأوضحت الصحيفة أن القرار الجزائري جاء بعد تغير موقف الحكومة الإسبانية تجاه قضية "تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية"، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده للطرح المغربي في هذا الشأن.
وأكدت صحيفة "إل كونفيدنسيل" الإسبانية، انقطاع الرحلات الجوية بالكامل بين الجزائر وإسبانيا، حيث لم يتضمّن برنامج الرحلات الجويّة الإضافية الذي أعلنت عنه وزارة النقل أي رحلات نحو إسبانيا.
ومن المنتظر أن تجري الجزائر مراجعة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع إسبانيا، ردا على تغيير موقف حكومة مدريد من قضية الصحراء الغربية، حسبما قال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية شكيب قايد، يوم الاثنين الماضي.
وأوضح قايد، خلال زيارة له إلى العاصمة الإيطالية روما، أن إسبانيا لم تبلغ الجزائر بما تعتبره "انحرافا في السياسة الخارجية لمدريد"، معربة عن اندهاشها من هذا التغير "غير المبرر".
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