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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الجيش-الباكستاني-يعلن-مصرع-4-ضباط-وجنديين-إثر-تحطم-مروحية-عسكرية-1060643756.html
الجيش الباكستاني يعلن مصرع 4 ضباط وجنديين إثر تحطم مروحية عسكرية
الجيش الباكستاني يعلن مصرع 4 ضباط وجنديين إثر تحطم مروحية عسكرية
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مصرع 6 عسكريين إثر تحطم مروحية لقوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T08:49+0000
2022-03-30T08:49+0000
باكستان
أخبار باكستان
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وبحسب بيان الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم لقي أربعة ضباط وجنديين مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.وأوضح البيان أن "مروحية من طراز "بوما" تحطمت أثناء قيامها بمهمة استطلاعية في الكونغو ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها المكون من 8 عسكريين بينهم ستة باكستانيين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".ولفت البيان إلى أن "السبب الدقيق لتحطم الطائرة المروحية لم يتم التأكد منه بعد".من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع الأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك تفاصيل الحادث، وأشارت إلى أنها على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة للتأكد من تفاصيل وأسباب تحطم الطائرة المروحية.
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باكستان, أخبار باكستان

الجيش الباكستاني يعلن مصرع 4 ضباط وجنديين إثر تحطم مروحية عسكرية

08:49 GMT 30.03.2022
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تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مصرع 6 عسكريين إثر تحطم مروحية لقوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو.
وبحسب بيان الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم لقي أربعة ضباط وجنديين مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.
وأوضح البيان أن "مروحية من طراز "بوما" تحطمت أثناء قيامها بمهمة استطلاعية في الكونغو ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها المكون من 8 عسكريين بينهم ستة باكستانيين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفت البيان إلى أن "السبب الدقيق لتحطم الطائرة المروحية لم يتم التأكد منه بعد".
من جهتها أكدت الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع الأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك تفاصيل الحادث، وأشارت إلى أنها على اتصال مستمر مع الأمم المتحدة للتأكد من تفاصيل وأسباب تحطم الطائرة المروحية.
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