https://arabic.sputniknews.com/20220330/الحكومة-الألمانية-شولتس-وزيلينسكي-يبحثان-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1060652016.html
الحكومة الألمانية: شولتس وزيلينسكي يبحثان "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
الحكومة الألمانية: شولتس وزيلينسكي يبحثان "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس، بحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف، خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:28+0000
2022-03-30T12:28+0000
2022-03-30T12:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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برلين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، إن "شولتز أشار إلى أن ألمانيا مستعدة لتكون ضامنة للأمن، وذلك خلال المحادثات".وتابع الناطق باسم الحكومة الألمانية: "برلين لن تعطي في الوقت الحالي تقييما لنتائج المحادثات، التي تجري في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "لن أقيم ذلك… يجب التحلي بضبط النفس".ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن زعماء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا أجروا محادثات هاتفية، الثلاثاء، واتفقوا على مواصلة الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار وسحب قواتها من أوكرانيا".وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/دونيتسك-الشعبية-تتهم-القوات-الأوكرانية-بشن-8-عمليات-قصف-في-المنطقة-1060470068.html
https://arabic.sputniknews.com/20220330/سفير-موسكو-بواشنطن-لا-شيء-يهدد-سلامة-محطات-الطاقة-النووية-في-أوكرانيا-1060631867.html
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العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
الحكومة الألمانية: شولتس وزيلينسكي يبحثان "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
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أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس، بحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف، خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
برلين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، إن "شولتز أشار إلى أن ألمانيا مستعدة لتكون ضامنة للأمن، وذلك خلال المحادثات".
وتابع الناطق باسم الحكومة الألمانية: "برلين لن تعطي في الوقت الحالي تقييما لنتائج المحادثات
، التي تجري في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "لن أقيم ذلك… يجب التحلي بضبط النفس".
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن زعماء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا أجروا محادثات هاتفية، الثلاثاء، واتفقوا على مواصلة الضغط على روسيا
لوقف إطلاق النار وسحب قواتها من أوكرانيا".
وبدأت روسيا عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.