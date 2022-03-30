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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الحكومة-الألمانية-شولتس-وزيلينسكي-يبحثان-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1060652016.html
الحكومة الألمانية: شولتس وزيلينسكي يبحثان "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
الحكومة الألمانية: شولتس وزيلينسكي يبحثان "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس، بحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف، خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:28+0000
2022-03-30T12:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار ألمانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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برلين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، إن "شولتز أشار إلى أن ألمانيا مستعدة لتكون ضامنة للأمن، وذلك خلال المحادثات".وتابع الناطق باسم الحكومة الألمانية: "برلين لن تعطي في الوقت الحالي تقييما لنتائج المحادثات، التي تجري في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "لن أقيم ذلك… يجب التحلي بضبط النفس".ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن زعماء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا أجروا محادثات هاتفية، الثلاثاء، واتفقوا على مواصلة الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار وسحب قواتها من أوكرانيا".وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/دونيتسك-الشعبية-تتهم-القوات-الأوكرانية-بشن-8-عمليات-قصف-في-المنطقة-1060470068.html
https://arabic.sputniknews.com/20220330/سفير-موسكو-بواشنطن-لا-شيء-يهدد-سلامة-محطات-الطاقة-النووية-في-أوكرانيا-1060631867.html
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العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

الحكومة الألمانية: شولتس وزيلينسكي يبحثان "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

12:28 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتس، بحث مسألة الضمانات الأمنية لكييف، خلال محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
برلين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الأربعاء، إن "شولتز أشار إلى أن ألمانيا مستعدة لتكون ضامنة للأمن، وذلك خلال المحادثات".
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25 مارس, 22:23 GMT
وتابع الناطق باسم الحكومة الألمانية: "برلين لن تعطي في الوقت الحالي تقييما لنتائج المحادثات، التي تجري في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا"، مضيفا: "لن أقيم ذلك… يجب التحلي بضبط النفس".
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن زعماء ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا أجروا محادثات هاتفية، الثلاثاء، واتفقوا على مواصلة الضغط على روسيا لوقف إطلاق النار وسحب قواتها من أوكرانيا".
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
سفير موسكو بواشنطن: لا شيء يهدد سلامة محطات الطاقة النووية في أوكرانيا
02:12 GMT
وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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