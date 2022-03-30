https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخارجية-الروسية-دول-البريكس-ستكون-في-قلب-النظام-العالمي-الجديد-1060660152.html
الخارجية الروسية: دول البريكس ستكون في قلب النظام العالمي الجديد
الخارجية الروسية: دول البريكس ستكون في قلب النظام العالمي الجديد
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تطور علاقاتها مع كل الدول المهتمة بالتعاون معها، مشيرا إلى أن دول بريكس ستحظى بدور هام... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:45+0000
2022-03-30T14:45+0000
2022-03-30T14:45+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال ريابكوف لقناة "آرتي": "روسيا تعمل أيضا على تطوير علاقات عملية وسياسية مع كل دولة مهتمة بمثل هذا التعاون مع روسيا".وأضاف ريابكوف: "هناك حرب هجينة تشن ضد روسيا [من الغرب]".وقال ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كانت دول بريكس ستحظى بدور هام في العالم: "وفقا لكل المؤشرات، هذه الدول ستكون في قلب النظام العالمي الجديد".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-خلال-المحادثات-النتائج-غير-البناءة-للعقوبات-ضد-موسكو-1060634433.html
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روسيا, اقتصاد
الخارجية الروسية: دول البريكس ستكون في قلب النظام العالمي الجديد
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تطور علاقاتها مع كل الدول المهتمة بالتعاون معها، مشيرا إلى أن دول بريكس ستحظى بدور هام في العالم وستكون في قلب النظام العالمي الجديد.
وقال ريابكوف لقناة "آرتي": "روسيا تعمل أيضا على تطوير علاقات عملية وسياسية مع كل دولة مهتمة بمثل هذا التعاون مع روسيا".
وأضاف ريابكوف: "هناك حرب هجينة تشن ضد روسيا [من الغرب]".
وقال ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كانت دول بريكس ستحظى بدور هام في العالم: "وفقا لكل المؤشرات، هذه الدول ستكون في قلب النظام العالمي الجديد".