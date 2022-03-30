https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخارجية-الروسية-لافروف-يصل-الصين-لحضور-اجتماعات-وزارية-ثنائية-1060632144.html
لافروف يصل الصين لحضور اجتماعات وزارية ثنائية
لافروف يصل الصين لحضور اجتماعات وزارية ثنائية
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى منطقة تونشي الصينية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T03:50+0000
2022-03-30T03:50+0000
2022-03-30T03:51+0000
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام: "وصل سيرجي لافروف... إلى تونشى، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان غدًا"، مضيفة أن"اليوم سيخصص للاجتماعات الثنائية مع نظرائهم الأجانب".وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن لافروف سيقوم بجولة إقليمية بعد زيارته للصين، وسيعقد الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات في موسكو.وأضافت: "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
لافروف يصل الصين لحضور اجتماعات وزارية ثنائية
03:50 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 03:51 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى منطقة تونشي الصينية.
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام: "وصل سيرجي لافروف... إلى تونشى، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان غدًا"، مضيفة أن"اليوم سيخصص للاجتماعات الثنائية مع نظرائهم الأجانب".
وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن لافروف سيقوم بجولة إقليمية بعد زيارته للصين، وسيعقد الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات في موسكو.
وأضافت: "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.