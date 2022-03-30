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لافروف يصل الصين لحضور اجتماعات وزارية ثنائية
لافروف يصل الصين لحضور اجتماعات وزارية ثنائية
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى منطقة تونشي الصينية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T03:50+0000
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الصين
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام: "وصل سيرجي لافروف... إلى تونشى، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان غدًا"، مضيفة أن"اليوم سيخصص للاجتماعات الثنائية مع نظرائهم الأجانب".وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن لافروف سيقوم بجولة إقليمية بعد زيارته للصين، وسيعقد الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات في موسكو.وأضافت: "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.
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لافروف يصل الصين لحضور اجتماعات وزارية ثنائية

03:50 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 03:51 GMT 30.03.2022)
© Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يزور الصين
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف يزور الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Press service of the Russian Foreign Ministry
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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى منطقة تونشي الصينية.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام: "وصل سيرجي لافروف... إلى تونشى، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان غدًا"، مضيفة أن"اليوم سيخصص للاجتماعات الثنائية مع نظرائهم الأجانب".
وفي وقت سابق، قالت زاخاروفا إن لافروف سيقوم بجولة إقليمية بعد زيارته للصين، وسيعقد الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات في موسكو.
وأضافت: "من المقرر إجراء حوار بين وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان ووفد حركة طالبان (الحركة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية)، على هامش الحدث.
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