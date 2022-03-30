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الخارجية الصينية: التعاون بين موسكو وبكين لا حدود له
الخارجية الصينية: التعاون بين موسكو وبكين لا حدود له
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين بكين وموسكو، ليس له لا حدود له، وذلك في ظل استمرار الغرب بفرض عقوبات على روسيا، على خلفية العملية... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:52+0000
2022-03-30T09:52+0000
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الصين
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بكين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، خلال إفادة صحفية: "التعاون بين روسيا والصين لا حدود له. كفاحنا من أجل السلام ليس له حدود، وإصرارنا على دعم الأمن بلا قيود.. ومعارضتنا للهيمنة لا حدود لها".وأكد وانغ وين بين، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين غير موجهة ضد أي طرف ثالث.وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، موسكو وكييف إلى مواصلة الالتزام بمسار المفاوضات لحل الأزمة القائمة بينهما.وأضاف "ندعو روسيا وأوكرانيا إلى المضي تجاه بعضهما البعض والالتزام بالمسار الرئيسي للمفاوضات".وأكد وانغ وين بين أن الصين لطالما تمسكت بالمسار التفاوضي، كونه الطريق الصحيح الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.يأتي ذلك تزامنا مع زيارة يجريها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الصين، تستغرق يومين، يشارك خلالها في المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان و "الترويكا" الموسعة حول أفغانستان (روسيا، الصين، الولايات المتحدة وباكستان).هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/روسيا-تعلن-اهتمامها-بتطوير-العلاقات-مع-الصين-والأخيرة-تؤكد-صمود-العلاقات-الثنائية-بوجه-التحديات-1060632688.html
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العالم, الصين

الخارجية الصينية: التعاون بين موسكو وبكين لا حدود له

09:52 GMT 30.03.2022
© REUTERS / Thomas Peterعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Thomas Peter
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين بكين وموسكو، ليس له لا حدود له، وذلك في ظل استمرار الغرب بفرض عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
بكين - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، خلال إفادة صحفية: "التعاون بين روسيا والصين لا حدود له. كفاحنا من أجل السلام ليس له حدود، وإصرارنا على دعم الأمن بلا قيود.. ومعارضتنا للهيمنة لا حدود لها".

وأكد وانغ وين بين، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين غير موجهة ضد أي طرف ثالث.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، موسكو وكييف إلى مواصلة الالتزام بمسار المفاوضات لحل الأزمة القائمة بينهما.

وأضاف "ندعو روسيا وأوكرانيا إلى المضي تجاه بعضهما البعض والالتزام بالمسار الرئيسي للمفاوضات".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
روسيا تعلن اهتمامها بتطوير العلاقات مع الصين والأخيرة تؤكد صمود العلاقات الثنائية بوجه التحديات
05:53 GMT


وأكد وانغ وين بين أن الصين لطالما تمسكت بالمسار التفاوضي، كونه الطريق الصحيح الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

يأتي ذلك تزامنا مع زيارة يجريها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الصين، تستغرق يومين، يشارك خلالها في المؤتمر الوزاري الثالث للدول المجاورة لأفغانستان و "الترويكا" الموسعة حول أفغانستان (روسيا، الصين، الولايات المتحدة وباكستان).

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا.
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