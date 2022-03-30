https://arabic.sputniknews.com/20220330/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-كيانات-على-صلة-بالحرس-الثوري-الإيراني-1060666022.html

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد كيانات على صلة بالحرس الثوري الإيراني

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد كيانات على صلة بالحرس الثوري الإيراني

قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات إيرانية وشخص على صلة بالحرس الثوري، على خلفية هجمات مدعومة من إيران بعدد من الدول العربية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T16:56+0000

2022-03-30T16:56+0000

2022-03-30T16:56+0000

العالم

إيران

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان الخزانة، اليوم الأربعاء: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على وكيل مشتريات يتخذ من إيران مقرا له وشبكته من الشركات التي اشترت المواد المتعلقة بالوقود الصاروخي الباليستي لصالح منظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي والبحوث التابعة للحرس الثوري، وهي إحدى وحدات الحرس الثوري الإيراني المسؤولة عن البحث والتطوير للصواريخ الباليستية، وكذلك شركة بارشين للصناعات الكيماوية الإيرانية، وهي عنصر في منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية".كما يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (التابع لوزارة الخزانة الأمريكية) إجراءات ضد وسيط إيراني رئيسي متورط في شراء الأجزاء المستخدمة لتطوير وقود الصواريخ نيابة عن شركة بارشين.وقالت إن "الوسيط الإيراني" الذي يدعى محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.وتابع البيان، أن إجراء اليوم "يأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، بإقليم كردستان العراق في 13 مارس/ آذار والهجوم الصاروخي الحوثي المدعوم من إيران على منشأة أرامكو السعودية في 25 مارس، فضلا عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي تذكير بأنه لا يزال تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الدولي".واستخدم وكيل المشتريات الإيراني محمد علي حسيني، بحسب البيان، شبكة من الشركات بما في ذلك شركة جستار سانات ديليجان ومقرها إيران وشركة سينا كومبوزيت دليجان، لشراء وقود الصواريخ الباليستية والمواد ذات الصلة لدعم برنامج الصواريخ الإيراني.وقالت الوزارة أنه تم إدراج حسيني على القائمة "لأنه قدم، أو حاول تقديم، دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو أي دعم آخر أو سلع أو خدمات لدعم الحرس الثوري الإيراني".بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات الموقع ضدها العقوبات لإجراءات إنفاذ قانون بشأنهم، كما أن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة لأي من الأفراد أو الكيانات المحددة قيد عقوبات اليوم قد تخضع لعقوبات الولايات المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-معارضة-بلاده-الإجراءات-الأحادية-والعقوبات-ضد-روسيا-1060651481.html

https://arabic.sputniknews.com/20220327/عبداللهيان-الحرس-الثوري-يضمن-الأمن-في-البلاد-1060524238.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, إيران, أخبار العالم الآن