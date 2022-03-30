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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودعات-عسكرية-أوكرانية-وإسقاط-مقاتلة-سوخوي24-و10-مسيرات-1060636586.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة "سوخوي 24" و10 مسيرات
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة "سوخوي 24" و10 مسيرات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير مستودعين كبيرين للصواريخ والمدفعية الاوكرانية في منطقتي دونيتسك وريفني بواسطة صواريخ "اسكندر" وإسقاط... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:53+0000
2022-03-30T08:17+0000
روسيا
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وجاء تصريحات وزارة الدفاع الروسية على لسان الناطق باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف الذي قال خلال إفادته الصحفية إن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير نحو 64 منشأة عسكرية أوكرانية وبينها مستودعين للصواريخ والمدفعية في منطقتي دونيتسك وريفني بواسطة صواريخ "اسكندر".وقال كوناشينكوف: "دمر نظام الصواريخ العملياتي – التكتيكي "إسكندر" مستودعين كبيرين للصواريخ والمدفعية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك"، مضيفا "كما دمرت صواريخ عالية الدقة اطلقت من الجو مستودعات وقود كبيرة في منطقتي ستاراكونستانتينوف وخميلنيتسكي التي كانت توفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس".وتابع " تم إسقاط مقاتلة سوخوي 24 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة ريفني بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية خلال معركة جوية إضافة إلى 10 مسيرات".وأشار إلى أنه "خلال اليوم الماضي شن سلاح الجو الروسي ضربات على مواقع قيادة، بما في ذلك مقر قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة قرية بيريزنيغوفاتوي وميكولايف، وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات واحدة من طراز اس-300 بالقرب من بلدة مالين".كما أكد كوناشينكوف أن القوميين في أوكرانيا يستخدمون الكنيس اليهودي في أومان لأغراض عسكرية ولإثارة الصراع والضغط من المنظمات الدينية اليهودية على روسيا، نافيا مزاعم قصف المدينة من قبل القوات الروسية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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الدفاع الروسية: تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة "سوخوي 24" و10 مسيرات

07:53 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 30.03.2022)
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYقوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022.
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير مستودعين كبيرين للصواريخ والمدفعية الاوكرانية في منطقتي دونيتسك وريفني بواسطة صواريخ "اسكندر" وإسقاط مقاتلة "سوخوي 24" و10 مسيرات.
وجاء تصريحات وزارة الدفاع الروسية على لسان الناطق باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف الذي قال خلال إفادته الصحفية إن القوات الجوية الروسية قامت بتدمير نحو 64 منشأة عسكرية أوكرانية وبينها مستودعين للصواريخ والمدفعية في منطقتي دونيتسك وريفني بواسطة صواريخ "اسكندر".
وقال كوناشينكوف: "دمر نظام الصواريخ العملياتي – التكتيكي "إسكندر" مستودعين كبيرين للصواريخ والمدفعية في قرية كامينكا بمنطقة دونيتسك"، مضيفا "كما دمرت صواريخ عالية الدقة اطلقت من الجو مستودعات وقود كبيرة في منطقتي ستاراكونستانتينوف وخميلنيتسكي التي كانت توفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس".

وتابع " تم إسقاط مقاتلة سوخوي 24 تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة ريفني بالقرب من الحدود الأوكرانية البيلاروسية خلال معركة جوية إضافة إلى 10 مسيرات".

وأشار إلى أنه "خلال اليوم الماضي شن سلاح الجو الروسي ضربات على مواقع قيادة، بما في ذلك مقر قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة قرية بيريزنيغوفاتوي وميكولايف، وثلاثة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات واحدة من طراز اس-300 بالقرب من بلدة مالين".
كما أكد كوناشينكوف أن القوميين في أوكرانيا يستخدمون الكنيس اليهودي في أومان لأغراض عسكرية ولإثارة الصراع والضغط من المنظمات الدينية اليهودية على روسيا، نافيا مزاعم قصف المدينة من قبل القوات الروسية.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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