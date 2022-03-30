عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الدوسري-أزمة-البرلمان-والحكومة-مستمرة-وسوف-تتفاقم-بسبب-حالة-الاحتقان-الشديدة-1060651714.html
الدوسري: أزمة البرلمان والحكومة مستمرة وسوف تتفاقم بسبب حالة الاحتقان الشديدة
الدوسري: أزمة البرلمان والحكومة مستمرة وسوف تتفاقم بسبب حالة الاحتقان الشديدة
قال محمد الدوسري، الكاتب الصحفي الكويتي، إن الكويت لا تدخل أزمة جديدة بل هي أزمة مستمرة منذ تشكل البرلمان الحالي سنة 2020، حيث أعلن عدد كبير من نواب المجلس... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:15+0000
2022-03-30T12:15+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103388/40/1033884044_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_6536d63a2c632d1262fd09394c54bb3e.jpg
وأضاف الدوسري في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن "كل الظروف تشي بأن الأزمة مستمرة وما زالت قائمة، ولن تنتهي بهذا الاستجواب إن لم يكن مختوما بعدم التعاون معه ووجود الأغلبية وحتى إن تجاوز رئيس الوزراء هذا الاستجواب فإن الأمور مرشحة للتفاقم خاصة بسبب حالة الاحتقان القائمة".كان رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد أعلن تقدّم 10 نواب بطلب "عدم تعاون" مع رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد الصباح، بعد استجوابه في البرلمان .وقال الغانم: "وفقا للمادتین (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل 7 أیام من تقدیمه"، مضیفا أن التصویت سوف يتم على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم.ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.وتنص المادة (101) من الدستور الكويتي على أن "كل وزیر مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالته فورا".ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/الكويت-10-نواب-تقدموا-بطلب-عدم-تعاون-مع-رئيس-الحكومة-1060623652.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103388/40/1033884044_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_f3dead502a31329caf4445e5989d092a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم

الدوسري: أزمة البرلمان والحكومة مستمرة وسوف تتفاقم بسبب حالة الاحتقان الشديدة

12:15 GMT 30.03.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrariالبرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
تابعنا عبرTelegram
قال محمد الدوسري، الكاتب الصحفي الكويتي، إن الكويت لا تدخل أزمة جديدة بل هي أزمة مستمرة منذ تشكل البرلمان الحالي سنة 2020، حيث أعلن عدد كبير من نواب المجلس الذين يشكلون أغلبية رفضهم استمرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الدوسري في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن "كل الظروف تشي بأن الأزمة مستمرة وما زالت قائمة، ولن تنتهي بهذا الاستجواب إن لم يكن مختوما بعدم التعاون معه ووجود الأغلبية وحتى إن تجاوز رئيس الوزراء هذا الاستجواب فإن الأمور مرشحة للتفاقم خاصة بسبب حالة الاحتقان القائمة".
البرلمان الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
الكويت... 10 نواب تقدموا بطلب عدم تعاون مع رئيس الحكومة
أمس, 17:42 GMT
كان رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد أعلن تقدّم 10 نواب بطلب "عدم تعاون" مع رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد الصباح، بعد استجوابه في البرلمان .
وقال الغانم: "وفقا للمادتین (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل 7 أیام من تقدیمه"، مضیفا أن التصویت سوف يتم على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وتنص المادة (101) من الدستور الكويتي على أن "كل وزیر مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالته فورا".
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала