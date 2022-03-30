https://arabic.sputniknews.com/20220330/الرئيس-الإسرائيلي-لملك-الأردن-يجب-أن-نحارب-معا-كل-أشكال-الإرهاب-1060658604.html
الرئيس الإسرائيلي لملك الأردن: يجب أن نحارب معا كل أشكال الإرهاب
الرئيس الإسرائيلي لملك الأردن: يجب أن نحارب معا كل أشكال الإرهاب
دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ملك الأردن عبد الله الثاني إلى العمل سويا لمكافحة كل أشكال الإرهاب والتعاون معا من أجل أمن بلديهما. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:27+0000
2022-03-30T14:27+0000
2022-03-30T14:27+0000
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جاء ذلك خلال زيارة هرتسوغ للأردن، اليوم الأربعاء، واستقباله من قبل الملك عبد الله في قصره بالعاصمة، باستعراض تكريمي على خلفية العلمين الإسرائيلي والأردني، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وقال هرتسوغ للملك عبد الله: "لقد عانينا من هجمات إرهابية مروعة في الأيام العشرة الماضية. لقد أزهقت أرواح 11 بريئا بسبب الهجمات الرهيبة التي شنها إرهابيون دنيئون، وعلينا أن نكافح سوية ضد كل أشكال الإرهاب وأن نتعاون من أجل أمن بلدينا".وتأتي زيارة هرتسوغ للأردن، بعد هجوم مسلح نفذه فلسطيني من الضفة الغربية بمدينة بني براك شرق تل أبيب مساء أمس الثلاثاء.وأسفر الهجوم عن مقتل 5 إسرائيليين، من بينهم شرطي، إضافة إلى منفذ الهجوم، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في هجمات خلال أسبوع واحد إلى 11 بعد هجوم شهدته مدينة بئر السبع وآخر في الخضيرة.وأمس الثلاثاء، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ملك الأردن في قصر الحسينية في عمان، لبحث إجراءات تجنب تصعيد محتمل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية خلال شهر رمضان.ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يلتقي-عاهل-الأردن-في-قصره-بعمان-صور-1060607179.html
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ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس الإسرائيلي لملك الأردن: يجب أن نحارب معا كل أشكال الإرهاب
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دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ملك الأردن عبد الله الثاني إلى العمل سويا لمكافحة كل أشكال الإرهاب والتعاون معا من أجل أمن بلديهما.
جاء ذلك خلال زيارة هرتسوغ للأردن، اليوم الأربعاء، واستقباله من قبل الملك عبد الله في قصره بالعاصمة، باستعراض تكريمي على خلفية العلمين الإسرائيلي والأردني، وفق قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية.
وقال هرتسوغ للملك عبد الله: "لقد عانينا من هجمات إرهابية مروعة في الأيام العشرة الماضية. لقد أزهقت أرواح 11 بريئا بسبب الهجمات الرهيبة التي شنها إرهابيون دنيئون، وعلينا أن نكافح سوية ضد كل أشكال الإرهاب وأن نتعاون من أجل أمن بلدينا".
وتأتي زيارة هرتسوغ للأردن، بعد هجوم مسلح نفذه فلسطيني من الضفة الغربية بمدينة بني براك شرق تل أبيب مساء أمس الثلاثاء.
وأسفر الهجوم عن مقتل 5 إسرائيليين
، من بينهم شرطي، إضافة إلى منفذ الهجوم، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في هجمات خلال أسبوع واحد إلى 11 بعد هجوم شهدته مدينة بئر السبع وآخر في الخضيرة.
وأمس الثلاثاء، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
ملك الأردن في قصر الحسينية في عمان، لبحث إجراءات تجنب تصعيد محتمل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية خلال شهر رمضان.
ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشرقية بموجب الوصاية الهاشمية بناء على اتفاقتين سابقتين مع إسرائيل وفلسطين.
وتخشى إسرائيل الرسمية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.