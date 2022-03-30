https://arabic.sputniknews.com/20220330/الرئيس-التونسي-يعلن-حل-البرلمان-حفاظا-على-الدولة-ومؤسساتها-1060670658.html
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر، وذلك بعد عقد نواب جلسة افتراضية أعلنوا فيها إصدار قانون بإلغاء... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T19:11+0000
2022-03-30T19:11+0000
2022-03-30T19:38+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الرسمية في البلاد، أن "رئيس الجمهورية يعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها".وصف سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمّدون بـ"المؤامرة على أمن الدولة"، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تمثّل "خروجا مفضوحا عن القانون".قيس سعيد: نجوم المساء أقرب إليهم ونقل راديو "مزيكا" التونسي كلمة لسعيد توعد فيها من وصفهم بـ"العابثين والمتعاملين مع الخارج"، مشدّدا على أنّه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب".وأشار الرئيس التونسي إلى أنه تحدث لوزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، بخصوص هذه الجلسة "من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها".وبدورها، وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح ملف حول التبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين، من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد".
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تونس-جلسة-برلمانية-لإنهاء-التدابير-الاستثنائية-تثير-المخاوف-من-معركة-الشرعيات-1060663687.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها
19:11 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 30.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر، وذلك بعد عقد نواب جلسة افتراضية أعلنوا فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الرسمية في البلاد، أن "رئيس الجمهورية يعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها".
وصف سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمّدون بـ"المؤامرة على أمن الدولة"، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تمثّل "خروجا مفضوحا عن القانون".
قيس سعيد: نجوم المساء أقرب إليهم
ونقل راديو "مزيكا" التونسي
كلمة لسعيد توعد فيها من وصفهم بـ"العابثين والمتعاملين مع الخارج"، مشدّدا على أنّه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب".
"عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة...الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون... لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق... نجوم السماء أقرب لهم من مساعيهم في تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.
وأشار الرئيس التونسي إلى أنه تحدث لوزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، بخصوص هذه الجلسة "من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها".
وبدورها، وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح ملف حول التبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين
، من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد".