https://arabic.sputniknews.com/20220330/السعودية-تقرر-حظر-استيراد-لحوم-الدواجن-والبيض-ومنتجاتهما-من-أمريكا-وفرنسا-1060647828.html
السعودية تقرر حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا
السعودية تقرر حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا
قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:45+0000
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وحسبما أفادت صحيفة "سبق"، كشف خطاب الهيئة، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأمريكيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.وأضافت الصحيفة أن سبب ذلك يرجع لظهور مرض أنفلونزا الطيور.وجاء أيضا في خطاب الهيئة، أن القرار جاء وفقا للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).وسبَقَ أن حظرت السعودية في مطلع العام الجاري، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بعض الدول الأوروبية؛ لنفس السبب.وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت خلال فصل الشتاء الماضي، عن ظهور مرض أنفلونزا الطيور لديها؛ منها: (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا).
https://arabic.sputniknews.com/20220311/فرنسا-تعدم-ملايين-الطيور-الداجنة-مع-تفشي-إنفلونزا-الطيور-1059775802.html
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السعودية, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية تقرر حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا
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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الأربعاء، حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من أمريكا وفرنسا.
وحسبما أفادت صحيفة "سبق"
، كشف خطاب الهيئة، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأمريكيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.
وأضافت الصحيفة أن سبب ذلك يرجع لظهور مرض أنفلونزا الطيور.
وجاء أيضا في خطاب الهيئة، أن القرار جاء وفقا للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
وأوضحت الصحيفة أن هذه التقارير أفادت بأن مرض أنفلونزا الطيور في الولايات الأمريكية والمنطقة الفرنسية شديدة الضراوة.
وسبَقَ أن حظرت السعودية في مطلع العام الجاري، استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بعض الدول الأوروبية؛ لنفس السبب.
وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت خلال فصل الشتاء الماضي، عن ظهور مرض أنفلونزا الطيور
لديها؛ منها: (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا).