https://arabic.sputniknews.com/20220330/السفير-الروسي-بمصر-العملية-العسكرية-الخاصة-في-دونباس--تجري-وفق-معايير-القانون-الدولي-1060656443.html
السفير الروسي بمصر: العملية العسكرية الخاصة في دونباس تجري وفق معايير القانون الدولي
السفير الروسي بمصر: العملية العسكرية الخاصة في دونباس تجري وفق معايير القانون الدولي
أكد السفير الروسي بمصر، جيورجي بوروسينكو، على أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس، جاءت من أجل الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة "النازيين الأوكرانيين". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:50+0000
2022-03-30T13:50+0000
2022-03-30T13:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم العربي
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وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الروسية، اليوم الأربعاء، بالقاهرة إن الحكام في كييف لم ينفذوا اتفاقية مينسك رغم أن روسيا حاولت التفاوض معهم لتنفيذها، بحسب مراسل "سبوتنيك".وأشار بوروسينكو ردا على أسئلة الصحفيين إلى أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس تجري وفق معايير القانون الدولي ووفقا للمادة 51 من جزء 7 لميثاق الأمم المتحدة ورهن موافقة المجلس الفيدرالى لروسيا الاتحادية، والطلب الرسمى من إدارتى جمهوريتي لوغانسك ودونتسك الشعبيتين، وتستهدف تطهير البلاد الشقيقة من الايديولوجيا النازية المعاصرة ومنع استخدامها كقاعدة للهجوم على روسيا.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، فيما رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تعليق أو تقليص العمليات في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
السفير الروسي بمصر: العملية العسكرية الخاصة في دونباس تجري وفق معايير القانون الدولي
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أكد السفير الروسي بمصر، جيورجي بوروسينكو، على أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس، جاءت من أجل الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة "النازيين الأوكرانيين".
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته السفارة الروسية، اليوم الأربعاء، بالقاهرة إن الحكام في كييف لم ينفذوا اتفاقية مينسك رغم أن روسيا حاولت التفاوض معهم لتنفيذها، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
وتابع السفير قائلا إن "الأزمة بدأت في إقليم "دونباس" عام 2014، عندما تعرض الروس للاضطهاد والقتل، معلنين إلغاء اللغة الروسية، موضحا أن روسيا لا تريد ضم أوكرانيا إليها، بل الحفاظ على استقلالها، وليس لدينا مانع من التوصل إلى حلول سلمية ودبلوماسية".
وأشار بوروسينكو ردا على أسئلة الصحفيين إلى أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس تجري وفق معايير القانون الدولي ووفقا للمادة 51 من جزء 7 لميثاق الأمم المتحدة ورهن موافقة المجلس الفيدرالى لروسيا الاتحادية، والطلب الرسمى من إدارتى جمهوريتي لوغانسك ودونتسك الشعبيتين، وتستهدف تطهير البلاد الشقيقة من الايديولوجيا النازية المعاصرة ومنع استخدامها كقاعدة للهجوم على روسيا.
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، فيما رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية
إلى تعليق أو تقليص العمليات في البلاد.