https://arabic.sputniknews.com/20220330/السفير-الروسي-لدى-القاهرة-العلاقات-مع-مصر-تاريخية-والعقوبات-الغربية-لن-تؤثر-على-المشروعات-المشتركة-1060657633.html

السفير الروسي لدى القاهرة: العلاقات مع مصر تاريخية والعقوبات الغربية لن تؤثر على المشروعات المشتركة

السفير الروسي لدى القاهرة: العلاقات مع مصر تاريخية والعقوبات الغربية لن تؤثر على المشروعات المشتركة

أكد السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر السفارة صباح اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع مصر تاريخية وعميقة، وأن العقوبات... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T14:07+0000

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وأضاف بوريسينكو أن التوقيتات والجداول الزمنية المتفق عليها بين مصر والاتحاد الروسي والمتعلقة ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تنفذها شركة "روساتوم" الروسية في مصر لم تتغير ويتم الالتزام به بدقة.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن السفير الروسي قوله بأن مشروع الضبعة هو أول محطة للطاقة النووية في مصر، والتي تنفذها شركة الطاقة الذرية الروسية "روس أتوم".وكانت سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة قد عقدت مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء بمقر السفارة بحضور سفير روسيا بمصر غيورغي بوريسينكو بشأن العملية العسكرية الخاصة في دونباس وبحضور وسائل إعلام مصرية وعدد من وكالات إعلام دولية .وأكد السفير بوريسينكو، خلال المؤتمر أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس، جاءت من أجل الحفاظ على الأمن القومي ومواجهة "النازيين الأوكرانيين"، كما أنها تجري وفق معايير القانون الدولي ووفقا للمادة 51 من جزء 7 لميثاق الأمم المتحدة.وتابع قائلا إن "الأزمة بدأت في إقليم "دونباس" عام 2014، عندما تعرض الروس للاضطهاد والقتل، معلنين إلغاء اللغة الروسية"، موضحا أن "روسيا لا تريد ضم أوكرانيا إليها، بل الحفاظ على استقلالها، وليس لدينا مانع من التوصل إلى حلول سلمية ودبلوماسية".و أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، وذلك استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فيما رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تعليق أو تقليص العمليات في البلاد.

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