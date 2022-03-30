https://arabic.sputniknews.com/20220330/السيسي-يشيد-بقطر-ويثمن-دورها-في-الوطن-العربي-1060633702.html
السيسي يشيد بقطر ويثمن دورها في الوطن العربي
السيسي يشيد بقطر ويثمن دورها في الوطن العربي
أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، كما ثمن التقدم الملموس في مسار العلاقات بين... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T06:43+0000
2022-03-30T06:43+0000
2022-03-30T06:43+0000
مصر
قطر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047462130_0:165:1969:1272_1920x0_80_0_0_b6724af144a27b962e43e789a829499d.jpg
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، أمس الثلاثاء.وأوضح البيان أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف البيان أن السيسي طلب نقل تحياته لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مثمناً التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.من جانبه، ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.كما أشاد بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1047462130_26:0:1941:1436_1920x0_80_0_0_afbe4aef98437597a832d02f7ccf1c7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, قطر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
السيسي يشيد بقطر ويثمن دورها في الوطن العربي
تابعنا عبر
أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، كما ثمن التقدم الملموس في مسار العلاقات بين بلاده وقطر.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال استقباله الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر
، أمس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
وذكر البيان أن الرئيس المصري "أشاد بالدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية".
وأضاف البيان أن السيسي
طلب نقل تحياته لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مثمناً التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، والذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية القطري دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.
كما أشاد بحرص مصر
على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.