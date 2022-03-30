https://arabic.sputniknews.com/20220330/الشرطة-الإسرائيلية-تسمح-لـ-بن-غفير-باقتحام-المسجد-الأقصى-صباح-الخميس-1060672913.html
الشرطة الإسرائيلية تسمح لـ "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى صباح الخميس
الشرطة الإسرائيلية تسمح لـ "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى صباح الخميس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، السماح للنائب المتطرف في الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى صباح غد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة "كان" الرسمية، وموقع "واللا" العبري، إن شرطة منطقة القدس، قررت في ختام تقييم للوضع السماح لرئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بـ "زيارة الحرم القدسي غدا".وكثيرا ما صب بن غفير الزيت على النار بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية، ما أدى إلى تزايد التوترات بشكل كبير، بما في ذلك الشهر الماضي، عندما أقام مكتبا برلمانيا له في حي الشيخ جراح بالقدس رفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات واسعة مع سكان الحي الفلسطينيين.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، استمرار السماح باقتحامات المستوطنين للحرم القدسي خلال شهر رمضان، على أن تقتصر الاقتحامات على الفترة الصباحية فقط.وسبق أن حذرت تقارير أمنية إسرائيلية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزير-الخارجية-الإسرائيلي--سيموت-عرب-ويهود-بسبب-سلوك-بن-غفير-1058570244.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أحداث الشيخ جراح في القدس
الشرطة الإسرائيلية تسمح لـ "بن غفير" باقتحام المسجد الأقصى صباح الخميس
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، السماح للنائب المتطرف في الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى صباح غد.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة "كان" الرسمية، وموقع "واللا
" العبري، إن شرطة منطقة القدس، قررت في ختام تقييم للوضع السماح لرئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بـ "زيارة الحرم القدسي غدا".
وكثيرا ما صب بن غفير الزيت على النار بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية، ما أدى إلى تزايد التوترات بشكل كبير، بما في ذلك الشهر الماضي، عندما أقام مكتبا برلمانيا له في حي الشيخ جراح بالقدس
رفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات واسعة مع سكان الحي الفلسطينيين.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، استمرار السماح باقتحامات المستوطنين للحرم القدسي خلال شهر رمضان، على أن تقتصر الاقتحامات على الفترة الصباحية فقط.
وسبق أن حذرت تقارير أمنية إسرائيلية من تدهور الأوضاع الأمنية في القدس خلال شهر رمضان الذي يتخلله عيد الفصح اليهودي (15-22 أبريل/نيسان) وسط تخطيط جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى.