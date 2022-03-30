https://arabic.sputniknews.com/20220330/الصين-تحث-روسيا-وأوكرانيا-على-مواصلة-الالتزام-بمسار-المفاوضات-1060636150.html
الصين تحث روسيا وأوكرانيا على مواصلة الالتزام بمسار المفاوضات
الصين تحث روسيا وأوكرانيا على مواصلة الالتزام بمسار المفاوضات
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، كل من روسيا وأوكرانيا، إلى مواصلة التمسك بمسار المفاوضات لحل الأزمة القائمة وإنهاء الحرب في الأراضي الأوكرانية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:46+0000
2022-03-30T07:46+0000
2022-03-30T07:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصين
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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بكين- سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال إفادة صحفية: "ندعو روسيا وأوكرانيا إلى المضي تجاه بعضهما البعض والالتزام بالمسار الرئيسي للمفاوضات".وأكد وانغ ون بين، أن "الصين لطالما تمسكت بالمسار التفاوضي، كونه الطريق الصحيح الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/روسيا-تعلن-اهتمامها-بتطوير-العلاقات-مع-الصين-والأخيرة-تؤكد-صمود-العلاقات-الثنائية-بوجه-التحديات-1060632688.html
الصين
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
الصين تحث روسيا وأوكرانيا على مواصلة الالتزام بمسار المفاوضات
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دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، كل من روسيا وأوكرانيا، إلى مواصلة التمسك بمسار المفاوضات لحل الأزمة القائمة وإنهاء الحرب في الأراضي الأوكرانية.
بكين- سبوتنيك
. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال إفادة صحفية: "ندعو روسيا وأوكرانيا إلى المضي تجاه بعضهما البعض والالتزام بالمسار الرئيسي للمفاوضات".
وأكد وانغ ون بين، أن "الصين لطالما تمسكت بالمسار التفاوضي، كونه الطريق الصحيح الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا
يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.