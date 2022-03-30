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الصين تطور طائرة مسيرة للنقل الثقيل يمكن استخدامها للأغراض المدنية... فيديو
الصين تطور طائرة مسيرة للنقل الثقيل يمكن استخدامها للأغراض المدنية... فيديو
تمتلك الصين مكانة عالمية رائدة في مجال صناعة الطائرات دون طيار "درون"، التي أصبحت غالبية جيوش العالم تحرص على استخدامها في عملياتها الحربية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T14:52+0000
2022-03-30T14:52+0000
منوعات
الصين
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ورغم أن التوجه العالمي السائد في تطوير الطائرات المسيرة "درون" له أهداف عسكرية، إلا أن هناك استخدامات مدنية متنوعة للطائرات المسيرة ومنها مجالات النقل وتوصيل بضائع خفيفة الوزن.لكن الصين تطور نوعا جديدا من الطائرات المسيرة لاستخدامها في نقل مواد إنشائية للمناطق النائية أو ذات التضاريس الوعرة التي يكون الوصول إليها بوسائل النقل التقليدية في غاية الصعوبة مثل أبراج الطاقة الكهربائية.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، نموذجا جديدا يتم تطويره لطائرة مسيرة يتم تطويرها لاستخدامها في عمليات الإنشاء والبناء.وتشبه المسيرة الصينية الجديدة المروحيات العمودية إلى حد ما، لكنها تتميز بكونها مركبة مسيرة لا تحتاج إلى طيارين لتشغيلها باستثناء مشغلي الطائرة في محطات التحكم الأرض، التي تجري عن بعد.ويقول أحد المشرفين على المشروع إن المسيرة الجديدة تصل حمولتها إلى 300 كيلو غرام ويمكنها الوصول إلى أي موقع إنشائي على قمم الجبال في غضون 10 دقائق تقريبا مقارنة بوسائل النقل التقليدية التي كانت تستغرق أيام للوصول إلى تلك المواقع.ويمكن للطائرة أن تستمر في التحليق لمدة تصل إلى ساعتين ونصف الساعة كحد أقصى للطيران اعتماد على زوج من المراوح.ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء الصينيين يعملون في الوقت الحالي على زيادة حمولة الطائرة المسيرة لتصل إلى 800 كيلوغرام بصورة تخفض تكلفة تشغيلها وتوسع نطاق استخدامها في مجالات إنشائية مختلفة.
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منوعات, الصين

الصين تطور طائرة مسيرة للنقل الثقيل يمكن استخدامها للأغراض المدنية... فيديو

14:52 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Rex Featuresبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Rex Features
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تمتلك الصين مكانة عالمية رائدة في مجال صناعة الطائرات دون طيار "درون"، التي أصبحت غالبية جيوش العالم تحرص على استخدامها في عملياتها الحربية.
ورغم أن التوجه العالمي السائد في تطوير الطائرات المسيرة "درون" له أهداف عسكرية، إلا أن هناك استخدامات مدنية متنوعة للطائرات المسيرة ومنها مجالات النقل وتوصيل بضائع خفيفة الوزن.
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لكن الصين تطور نوعا جديدا من الطائرات المسيرة لاستخدامها في نقل مواد إنشائية للمناطق النائية أو ذات التضاريس الوعرة التي يكون الوصول إليها بوسائل النقل التقليدية في غاية الصعوبة مثل أبراج الطاقة الكهربائية.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، نموذجا جديدا يتم تطويره لطائرة مسيرة يتم تطويرها لاستخدامها في عمليات الإنشاء والبناء.
وتشبه المسيرة الصينية الجديدة المروحيات العمودية إلى حد ما، لكنها تتميز بكونها مركبة مسيرة لا تحتاج إلى طيارين لتشغيلها باستثناء مشغلي الطائرة في محطات التحكم الأرض، التي تجري عن بعد.
ويقول أحد المشرفين على المشروع إن المسيرة الجديدة تصل حمولتها إلى 300 كيلو غرام ويمكنها الوصول إلى أي موقع إنشائي على قمم الجبال في غضون 10 دقائق تقريبا مقارنة بوسائل النقل التقليدية التي كانت تستغرق أيام للوصول إلى تلك المواقع.
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ويمكن للطائرة أن تستمر في التحليق لمدة تصل إلى ساعتين ونصف الساعة كحد أقصى للطيران اعتماد على زوج من المراوح.
ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء الصينيين يعملون في الوقت الحالي على زيادة حمولة الطائرة المسيرة لتصل إلى 800 كيلوغرام بصورة تخفض تكلفة تشغيلها وتوسع نطاق استخدامها في مجالات إنشائية مختلفة.
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