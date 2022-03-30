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القبض على إرهابي خطير في العاصمة العراقية بغداد
القبض على إرهابي خطير في العاصمة العراقية بغداد
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي خطير في بغداد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:07+0000
2022-03-30T11:07+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "من خلال الجهد الاستخباري، تمكنت الدائرة التحقيقية في هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الذي ينتمي إلى ما يسمى (ولاية الفلوجة)".كما أكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".وكانت قوات الأمن العراقية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، بدء عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بشمال وغرب البلاد. بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.وأضاف البيان: "هذه العملية تأتي لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية".وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.
العراق
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي

القبض على إرهابي خطير في العاصمة العراقية بغداد

11:07 GMT 30.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEMالشرطة الاتحادية العراقية في الموصل
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي خطير في بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "من خلال الجهد الاستخباري، تمكنت الدائرة التحقيقية في هيئة الحشد الشعبي في العاصمة بغداد، وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الذي ينتمي إلى ما يسمى (ولاية الفلوجة)".

وأضافت أنه "كان يعمل في قطاع الشرطة العسكرية العامة كعنصر عسكري إرهابي خطر".

كما أكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية".
وكانت قوات الأمن العراقية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، بدء عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق بشمال وغرب البلاد. بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.
وأضاف البيان: "هذه العملية تأتي لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وتفتيش هذه المناطق ضمن قاطع المسؤولية".
وكان العراق أعلن، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، لكن التنظيم يعود من حين إلى آخر بعمليات نوعية تقض مضاجع الحكومة العراقية.
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