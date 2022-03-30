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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كيروف-في-دونيتسك-بقذائف-من-عيار-122-مليمترا-1060673422.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كيروف في دونيتسك بقذائف من عيار 122 مليمترا
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كيروف في دونيتسك بقذائف من عيار 122 مليمترا
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 6 قذائف... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T22:47+0000
2022-03-30T22:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. يذكر أن القصف سُجل في الساعة 23.15 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو).وقالت الممثلية في بيان، عبر "تيلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية ( التشكيلات المسلحة الأوكرانية)، باتجاه مدينة دونيتسك ( بمنطقة كيروف)، جرى إطلاق ست قذائف من عيار 122 مليمترا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف منطقة كيروف في دونيتسك بقذائف من عيار 122 مليمترا

22:47 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورآثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 30 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 6 قذائف من عيار 122 على منطقة كيروف في دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. يذكر أن القصف سُجل في الساعة 23.15 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو).
وقالت الممثلية في بيان، عبر "تيلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية ( التشكيلات المسلحة الأوكرانية)، باتجاه مدينة دونيتسك ( بمنطقة كيروف)، جرى إطلاق ست قذائف من عيار 122 مليمترا".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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