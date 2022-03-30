https://arabic.sputniknews.com/20220330/القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-كيروف-في-دونيتسك-بقذائف-من-عيار-122-مليمترا-1060673422.html
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كيروف في دونيتسك بقذائف من عيار 122 مليمترا
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كيروف في دونيتسك بقذائف من عيار 122 مليمترا
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 6 قذائف... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T22:47+0000
2022-03-30T22:47+0000
2022-03-30T22:47+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. يذكر أن القصف سُجل في الساعة 23.15 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو).وقالت الممثلية في بيان، عبر "تيلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية ( التشكيلات المسلحة الأوكرانية)، باتجاه مدينة دونيتسك ( بمنطقة كيروف)، جرى إطلاق ست قذائف من عيار 122 مليمترا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كيروف في دونيتسك بقذائف من عيار 122 مليمترا
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 6 قذائف من عيار 122 على منطقة كيروف في دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك
. يذكر أن القصف سُجل في الساعة 23.15 بالتوقيت المحلي (بالتزامن مع توقيت موسكو).
وقالت الممثلية في بيان، عبر "تيلغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية ( التشكيلات المسلحة الأوكرانية)، باتجاه مدينة دونيتسك ( بمنطقة كيروف)، جرى إطلاق ست قذائف من عيار 122 مليمترا".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.