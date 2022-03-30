https://arabic.sputniknews.com/20220330/القوى-والأحزاب-الناصرية-في-لبنان-تسلم-روداكوف-رسالة-مكتوبة-نستنكر-الموقف-اللبناني-1060655028.html

القوى والأحزاب الناصرية في لبنان تسلم روداكوف رسالة مكتوبة "نستنكر الموقف اللبناني"

القوى والأحزاب الناصرية في لبنان تسلم روداكوف رسالة مكتوبة "نستنكر الموقف اللبناني"

زار وفد من الأحزاب والقوى الناصرية العروبية في لبنان، اليوم الأربعاء 30 مارس/ آذار، سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر روداكوف في مقر السفارة في بيروت، حيث قدم... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T13:10+0000

2022-03-30T13:10+0000

2022-03-30T13:10+0000

العالم العربي

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وضم الوفد كل من حزب الاتحاد ممثلاً بنائب رئيس الحزب أحمد مرعي والسيد علي صالحة، والمؤتمر الشعبي اللبناني ممثلاً بالدكتور محمد حمدان ووسام طرابلسي، والتنظيم الشعبي الناصري ممثلاً بصلاح البسيوني، والاتحاد الاشتراكي العربي-التنظيم الناصري ممثلاً بفؤاد بكداش وعبد الغني كريدية، وحركة الناصريين المستقلين-المرابطون ممثلاً بمسؤول العلاقات العربية والدولية في الحركة محمد قليلات وفاطمة عبد الجواد.وفي نهاية اللقاء سلم الوفد رسالة جاء فيها: "نتقدم من سعادتكم وعبركم إلى الشعب الروسي الصديق، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، بالتحية والاحترام، مؤكدين على تقديرنا وتضامننا لما قمتم به في مواجهة التهديد المباشر للأمن القومي الروسي، والاعتداء السافر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأدواتها حلف الناتو العسكري والدول الأوروبية الغربية، عبر دعم عصابات النازيين الجدد في كييف، إجرامهم بحق الشعب الأوكراني".وتابعت: "لقد شهدت العقود التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، وتفكك التحالفات لحساب حلف الناتو الأطلسي، إن غطرسة الإدارة الأمريكية، التي مارست دور الحاكم المنفرد للعالم أجمعه، بعد توسيع مظلة الناتو في غياب تحالفات أخرى، والاستفراد بسائر الدول خارج تلك المظلة، فأباحت لقواتها التدخل العسكري والغزو وفرض العقوبات، ومصادرة حقوق الآخرين في التقدم الاقتصادي، وعبثت بالكيانات الوطنية لاستنزافها ونهب ثرواتها بما يناسب مطامعها في أمركة العالم بأجمع".وأضافت: "إن أحلام السيطرة الأمريكية كان لا بد أن تصطدم بالقوى الناهضة في العالم، خصوصاً قوى الشرق الاقتصادية والعسكرية، وفي طليعتها الاتحاد الروسي الذي استعاد مكانته القوية عسكرياً واقتصادياً، وتعزيز علاقاته مع مختلف الدول على التعاون السلمي، وتبادل المصالح، في إطار احترام للحقوق القومية للأطراف المتعاونة كافة".وأكدت إن "القوى الناصرية العروبية في لبنان تستنكر كل موقف من أي جهة رسمية لبنانية أو محلية أخرى، تنحاز ضد الحق القومي لروسيا، في مواجهة التحديات العدوانية الأميركية عليها، وحماية المواطنين الأوكرانيين من إجرام النازية الجديدة".وختمت إن "مناصرة روسيا لحقوق الشعوب واستقلالها في العراق والسودان وليبيا ولبنان وغيرها من المنكوبين، بالتدخلات العدوانية الأميركية تستوجب أعلى درجات الوفاء لروسيا في موقفها اليوم، لينعم العالم بنظام دولي جديد عادل، متحرر من الهيمنة الأميركية على أسس التقدم والحرية والسلام لصالح البشرية جمعاء".

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العالم العربي