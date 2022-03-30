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https://arabic.sputniknews.com/20220330/الكنيست-يجتمع-في-جلسة-استثنائية-الأربعاء-المقبل-لبحث-موجة-الإرهاب-1060663933.html
الكنيست يجتمع في جلسة استثنائية الأربعاء المقبل لبحث "موجة الإرهاب"
الكنيست يجتمع في جلسة استثنائية الأربعاء المقبل لبحث "موجة الإرهاب"
أعلن ميكي ليفي رئيس الكنيست الإسرائيلي، عن عقد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل، على خلفية موجة الهجمات المسلحة التي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا خلال أسبوع واحد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:49+0000
2022-03-30T15:49+0000
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقبل أسابيع قليلة خرج الكنيست في عطلته الشتوية على أن يعود للانعقاد مجددا في مايو/آيار المقبل.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قرر رئيس الكنيست ميكي ليفي عقد جلسة مكتملة النصاب (بحضور أعضاء الكنيست الـ 120) يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التعامل مع موجة الإرهاب، وذلك بناء على طلب أعضاء الكنيست بسبب الأوضاع الحالية".وأسفر الهجوم عن مقتل 5 إسرائيليين، من بينهم شرطي، إضافة إلى منفذ الهجوم، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في هجمات خلال أسبوع واحد إلى 11 بعد هجوم شهدته مدينة بئر السبع وآخر في الخضيرة.
إسرائيل
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انتخابات الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الكنيست يجتمع في جلسة استثنائية الأربعاء المقبل لبحث "موجة الإرهاب"

15:49 GMT 30.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 yearsالكنيست
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
CC BY-SA 2.0 / Itzik Edri / Knesset Israel 61 years
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أعلن ميكي ليفي رئيس الكنيست الإسرائيلي، عن عقد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل، على خلفية موجة الهجمات المسلحة التي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا خلال أسبوع واحد.
وقبل أسابيع قليلة خرج الكنيست في عطلته الشتوية على أن يعود للانعقاد مجددا في مايو/آيار المقبل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قرر رئيس الكنيست ميكي ليفي عقد جلسة مكتملة النصاب (بحضور أعضاء الكنيست الـ 120) يوم الأربعاء المقبل لمناقشة التعامل مع موجة الإرهاب، وذلك بناء على طلب أعضاء الكنيست بسبب الأوضاع الحالية".
وأسفر الهجوم عن مقتل 5 إسرائيليين، من بينهم شرطي، إضافة إلى منفذ الهجوم، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في هجمات خلال أسبوع واحد إلى 11 بعد هجوم شهدته مدينة بئر السبع وآخر في الخضيرة.
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