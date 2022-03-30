https://arabic.sputniknews.com/20220330/الهواتف-الذكية-تسيطر-على-حياة-البشر-لماذا-يبحث-البعض-عن-هواتف-بدائية؟-1060648635.html

الهواتف الذكية تسيطر على حياة البشر… لماذا يبحث البعض عن هواتف بدائية؟

الهواتف الذكية تسيطر على حياة البشر… لماذا يبحث البعض عن هواتف بدائية؟

بدأ بعض الشباب بالتخلي عن هواتفهم الذكية والبحث عن هاتف لا يمكنه الاتصال بالانترنت مثل الهواتف البدائية التي يطلق عليها البعض "الهواتف الغبية". 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T11:30+0000

2022-03-30T11:30+0000

2022-03-30T11:30+0000

منوعات

بريطانيا

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ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، تقريرا عن "الهواتف الغبية"، مشيرة إلى أنها تعود للحياة من جديد.وتحدث التقرير عن فتاة بريطانية عمرها 17 عاما تدعى روبن وست، مشيرة إلى أنها قررت التخلي عن هاتفها الذكي قبل عامين بالصدفة عندما كانت تبحث عن هاتف ذكي جديد، حيث لفت نظرها هاتف بدائي لا يمكن استخدامه إلا في إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية، إضافة إلى ميزة الاستماع للمحطات الإذاعية.وتقول الفتاة: "عندما بدأت استخدام هاتف بدائي اكتشفت كيف كانت الهواتف الذكية تسيطر على حياتي"، مشيرة إلى أنها لم تكن تنجز الكثير من العمل بسبب الوقت الذي أقضيه على التطبيقات المختلفة الموجودة على الهاتف.ويؤكد كلام الفتاة إحصائيات البحث عن الهواتف البدائية على محرك البحث "غوغل"، التي تقول شركة البرمجيات "سيمرش" إنها زادت بنسبة 89 في المئة خلال الفترة بين عامي 2018 و2021.ولفت التقرير إلى تفسير أحد خبراء الهواتف المحمولة للتوجه نحو الهواتف البدائية بأنه مرتبط بالحنين إلى الماضي، مشيرا إلى أن الكثير من الناس كان يمتلك هاتفا بدائيا قبل ظهور الهواتف الذكية.ولفت التقرير إلى قول بعض الخبراء في هذا المجال إن استخدام البشر للهواتف الذكية وصل إلى حد سيطرة تلك الأجهزة على جزء كبير من حياتهم، مضيفا: "لوهبطت كائنات فضائية للأرض لظنت أن الهواتف الذكية هي الكائنات الأكثر رقيا وهي التي تتحكم في البشر".ويحذر البعض من استمرار سيطرة الهواتف الذكية على البشر بصورة جعلت بعض مستخدميها يدركون تلك الحقيقة ويحاولون البحث عن بديل ربما يكون في العودة للهواتف البدائية.

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https://arabic.sputniknews.com/20220211/قائمة-حديثة-بأكثر-الدول-إدمانا-للهواتف-الذكية-من-بينها-مصر-والسعودية-1058415484.html

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