https://arabic.sputniknews.com/20220330/الهواتف-الذكية-تسيطر-على-حياة-البشر-لماذا-يبحث-البعض-عن-هواتف-بدائية؟-1060648635.html
الهواتف الذكية تسيطر على حياة البشر… لماذا يبحث البعض عن هواتف بدائية؟
الهواتف الذكية تسيطر على حياة البشر… لماذا يبحث البعض عن هواتف بدائية؟
بدأ بعض الشباب بالتخلي عن هواتفهم الذكية والبحث عن هاتف لا يمكنه الاتصال بالانترنت مثل الهواتف البدائية التي يطلق عليها البعض "الهواتف الغبية". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:30+0000
2022-03-30T11:30+0000
2022-03-30T11:30+0000
منوعات
بريطانيا
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ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، تقريرا عن "الهواتف الغبية"، مشيرة إلى أنها تعود للحياة من جديد.وتحدث التقرير عن فتاة بريطانية عمرها 17 عاما تدعى روبن وست، مشيرة إلى أنها قررت التخلي عن هاتفها الذكي قبل عامين بالصدفة عندما كانت تبحث عن هاتف ذكي جديد، حيث لفت نظرها هاتف بدائي لا يمكن استخدامه إلا في إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية، إضافة إلى ميزة الاستماع للمحطات الإذاعية.وتقول الفتاة: "عندما بدأت استخدام هاتف بدائي اكتشفت كيف كانت الهواتف الذكية تسيطر على حياتي"، مشيرة إلى أنها لم تكن تنجز الكثير من العمل بسبب الوقت الذي أقضيه على التطبيقات المختلفة الموجودة على الهاتف.ويؤكد كلام الفتاة إحصائيات البحث عن الهواتف البدائية على محرك البحث "غوغل"، التي تقول شركة البرمجيات "سيمرش" إنها زادت بنسبة 89 في المئة خلال الفترة بين عامي 2018 و2021.ولفت التقرير إلى تفسير أحد خبراء الهواتف المحمولة للتوجه نحو الهواتف البدائية بأنه مرتبط بالحنين إلى الماضي، مشيرا إلى أن الكثير من الناس كان يمتلك هاتفا بدائيا قبل ظهور الهواتف الذكية.ولفت التقرير إلى قول بعض الخبراء في هذا المجال إن استخدام البشر للهواتف الذكية وصل إلى حد سيطرة تلك الأجهزة على جزء كبير من حياتهم، مضيفا: "لوهبطت كائنات فضائية للأرض لظنت أن الهواتف الذكية هي الكائنات الأكثر رقيا وهي التي تتحكم في البشر".ويحذر البعض من استمرار سيطرة الهواتف الذكية على البشر بصورة جعلت بعض مستخدميها يدركون تلك الحقيقة ويحاولون البحث عن بديل ربما يكون في العودة للهواتف البدائية.
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منوعات, بريطانيا
الهواتف الذكية تسيطر على حياة البشر… لماذا يبحث البعض عن هواتف بدائية؟
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بدأ بعض الشباب بالتخلي عن هواتفهم الذكية والبحث عن هاتف لا يمكنه الاتصال بالانترنت مثل الهواتف البدائية التي يطلق عليها البعض "الهواتف الغبية".
ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، تقريرا عن
"الهواتف الغبية"، مشيرة إلى أنها تعود للحياة من جديد.
وتحدث التقرير عن فتاة بريطانية عمرها 17 عاما تدعى روبن وست، مشيرة إلى أنها قررت التخلي عن هاتفها الذكي قبل عامين بالصدفة عندما كانت تبحث عن هاتف ذكي
جديد، حيث لفت نظرها هاتف بدائي لا يمكن استخدامه إلا في إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية، إضافة إلى ميزة الاستماع للمحطات الإذاعية.
وتقول الفتاة: "عندما بدأت استخدام هاتف بدائي اكتشفت كيف كانت الهواتف الذكية تسيطر على حياتي"، مشيرة إلى أنها لم تكن تنجز الكثير من العمل بسبب الوقت الذي أقضيه على التطبيقات المختلفة الموجودة على الهاتف.
ولفتت الفتاة البريطانية إلى أن استخدامها للهاتف البدائي انعكس بصورة إيجابية على حياتها وأنها أصبحت أكثر نشاطا، مشيرة إلى أنها لا تعتزم شراء أي هاتف ذكي في المستقبل.
ويؤكد كلام الفتاة إحصائيات البحث عن الهواتف البدائية على محرك البحث "غوغل"، التي تقول شركة البرمجيات "سيمرش" إنها زادت بنسبة 89 في المئة خلال الفترة بين عامي 2018 و2021.
ويقول التقرير إنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول عدد الهواتف الذكية التي يتم بيعها في العالم، لكن هناك تقديرات بأن يكون تم بيع مليار هاتف بدائي العام الماضي، مقارنة بـ 400 مليون هاتف في عام 2019.
ولفت التقرير إلى تفسير أحد خبراء الهواتف المحمولة
للتوجه نحو الهواتف البدائية بأنه مرتبط بالحنين إلى الماضي، مشيرا إلى أن الكثير من الناس كان يمتلك هاتفا بدائيا قبل ظهور الهواتف الذكية.
ولفت التقرير إلى قول بعض الخبراء في هذا المجال إن استخدام البشر للهواتف الذكية وصل إلى حد سيطرة تلك الأجهزة على جزء كبير من حياتهم، مضيفا: "لوهبطت كائنات فضائية للأرض لظنت أن الهواتف الذكية هي الكائنات الأكثر رقيا وهي التي تتحكم في البشر".
ويحذر البعض من استمرار سيطرة الهواتف
الذكية على البشر بصورة جعلت بعض مستخدميها يدركون تلك الحقيقة ويحاولون البحث عن بديل ربما يكون في العودة للهواتف البدائية.