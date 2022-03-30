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https://arabic.sputniknews.com/20220330/اليمن-أنصار-الله-تعلن-استعدادها-لشراء-القمح-والمشتقات-من-روسيا-بالروبل-1060673049.html
اليمن… "أنصار الله" تعلن استعدادها لشراء القمح والمشتقات من روسيا بالروبل
اليمن… "أنصار الله" تعلن استعدادها لشراء القمح والمشتقات من روسيا بالروبل
أبدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، استعدادها لشراء القمح والمشتقات من روسيا بالروبل. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T21:50+0000
2022-03-30T21:51+0000
الحرب على اليمن
روسيا
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وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر حسابه بموقع تويتر: "روسيا عرضت مساعدات من القمح لليمن قبل فترة لذلك نقول للاخوة في الخارجية التواصل لشراء القمح والمشتقات من روسيا شيء جيد وبالروبل بعيد عن العملات الأخرى".وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، إذ أن البلدان من كبار مصدري القمح، في حين أن أوكرانيا أيضا مورد عالمي رئيسي للذرة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيرا إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.
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الحرب على اليمن, روسيا

اليمن… "أنصار الله" تعلن استعدادها لشراء القمح والمشتقات من روسيا بالروبل

21:50 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 30.03.2022)
© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار اللهمحمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" في اليمن
محمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لـ أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله
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أبدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، استعدادها لشراء القمح والمشتقات من روسيا بالروبل.
وقال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر حسابه بموقع تويتر: "روسيا عرضت مساعدات من القمح لليمن قبل فترة لذلك نقول للاخوة في الخارجية التواصل لشراء القمح والمشتقات من روسيا شيء جيد وبالروبل بعيد عن العملات الأخرى".
وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، إذ أن البلدان من كبار مصدري القمح، في حين أن أوكرانيا أيضا مورد عالمي رئيسي للذرة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيرا إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.
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