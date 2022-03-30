عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/بتوجيه-من-الملك-سلمان-السعودية-تودع-5-مليارات-دولار-لدى-البنك-المركزي-المصري-1060650550.html
بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
أودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:52+0000
2022-03-30T11:52+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047287530_0:239:2500:1645_1920x0_80_0_0_e46e87e54eb6a79f0a64df90a9da81c4.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة".والشهر الماضي أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047287530_0:4:2500:1879_1920x0_80_0_0_f24c1349fc661b1b901e2263897cd86c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

11:52 GMT 30.03.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
تابعنا عبرTelegram
أودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة".
والشهر الماضي أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала