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https://arabic.sputniknews.com/20220330/برلمانية-مجلس-الأمن-ملزم-بتشكيل-لجنة-للتحقيق-في-ممارسات-تعذيب-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-1060653596.html
برلمانية: مجلس الأمن ملزم بتشكيل لجنة للتحقيق في ممارسات تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا
برلمانية: مجلس الأمن ملزم بتشكيل لجنة للتحقيق في ممارسات تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا
أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، أن مجلس الأمن الدولي ملزم، في أقرب وقت ممكن، بتشكيل لجنة للتحقيق في... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:50+0000
2022-03-30T12:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت كوفيتيدي، لوكالة "سبوتنيك"، "يتعين على مجلس الأمن الدولي، بناءً على قرارته، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب، ولا سيما تقصي حقائق تعذيب العسكريين الروس والسكان المدنيين في أوكرانيا، التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية؛ وتقييم ذلك".وبحسب كوفيتيدي، فإن رئيسة بعثة المراقبة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، أعلنت أن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل، على خلفية المقطع المصور، الذي يظهر إطلاق القوات الأوكرانية النار على أقدام العسكريين الروس الأسرى.وترى البرلمانية الروسية، أن الولايات المتحدة وحلفائها، على الأرجح، سيحاولون إحباط عملية التصويت على هذه الوثيقة؛ لأنه سيتضح حتما، أنها وأتباعها مشاركون مع النظام الحاكم في أوكرانيا في الأعمال الإجرامية، وقاموا بتمويل الحرب، ولهم علاقة بنشر الفكر النازي في أوكرانيا.كما ترى أنه ينبغي، ولو بشكل غير مباشر على الأقل، تحميلهم مسؤولية الجرائم المرتكبة.وتتواصل، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها، بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/القوات-الروسية-الخاصة-تلقي-القبض-على-متورطين-بتعذيب-الجنود-الروس-الأسرى-في-أوكرانيا-1060614122.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

برلمانية: مجلس الأمن ملزم بتشكيل لجنة للتحقيق في ممارسات تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا

12:50 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أكدت عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان) عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، أن مجلس الأمن الدولي ملزم، في أقرب وقت ممكن، بتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، ولا سيما لتقصي حقائق التعذيب تجاه العسكريين الروس والسكان المدنيين في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت كوفيتيدي، لوكالة "سبوتنيك"، "يتعين على مجلس الأمن الدولي، بناءً على قرارته، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب، ولا سيما تقصي حقائق تعذيب العسكريين الروس والسكان المدنيين في أوكرانيا، التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية؛ وتقييم ذلك".
مناورات القوات الخاصة الروسية في حقل دوبروفكا في منطقة بسكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
القوات الروسية الخاصة تلقي القبض على متورطين بتعذيب الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا
أمس, 14:26 GMT
وبحسب كوفيتيدي، فإن رئيسة بعثة المراقبة لحقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، أعلنت أن الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل، على خلفية المقطع المصور، الذي يظهر إطلاق القوات الأوكرانية النار على أقدام العسكريين الروس الأسرى.
وترى البرلمانية الروسية، أن الولايات المتحدة وحلفائها، على الأرجح، سيحاولون إحباط عملية التصويت على هذه الوثيقة؛ لأنه سيتضح حتما، أنها وأتباعها مشاركون مع النظام الحاكم في أوكرانيا في الأعمال الإجرامية، وقاموا بتمويل الحرب، ولهم علاقة بنشر الفكر النازي في أوكرانيا.
كما ترى أنه ينبغي، ولو بشكل غير مباشر على الأقل، تحميلهم مسؤولية الجرائم المرتكبة.
وتتواصل، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها، بنزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذه الدولة.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح؛ دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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