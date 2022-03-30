https://arabic.sputniknews.com/20220330/بلينكن-الوضع-في-أوكرانيا-يخلق-مشاكل-عالمية-في-إمدادات-الغذاء-وأسعار-الطاقة-1060632262.html
بلينكن: الوضع في أوكرانيا يخلق مشاكل عالمية في إمدادات الغذاء وأسعار الطاقة
بلينكن: الوضع في أوكرانيا يخلق مشاكل عالمية في إمدادات الغذاء وأسعار الطاقة
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الوضع في أوكرانيا يخلق مشاكل في تدفق المواد الغذائية وأسعار الطاقة في العالم. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T04:31+0000
2022-03-30T04:31+0000
2022-03-30T04:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكين في مقابلة مع قناة "ميدي 1 تيفي" المغربية كما نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية: "لدينا الآن مشاكل في تدفق الغذا ... صادرات المنتجات الزراعية معرضة للخطر الآن... خاصة القمح. يضطر المزارعون في أوكرانيا إما إلى القتال من أجل بلدهم أو الفرار. ولم يكتمل الحصاد، والصادرات، ما يسبب مشكلة في جميع أنحاء العالم".وأضاف "ولدينا مشكلة أخرى في أسعار الطاقة. أوروبا تركز بشدة على فكرة أننا الآن بحاجة بالفعل إلى التنويع من الغاز والنفط الروسي، لأن روسيا للأسف تستخدمهما الآن كأداة سياسية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
بلينكن: الوضع في أوكرانيا يخلق مشاكل عالمية في إمدادات الغذاء وأسعار الطاقة
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الوضع في أوكرانيا يخلق مشاكل في تدفق المواد الغذائية وأسعار الطاقة في العالم.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بلينكين في مقابلة مع قناة "ميدي 1 تيفي" المغربية كما نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية: "لدينا الآن مشاكل في تدفق الغذا ... صادرات المنتجات الزراعية معرضة للخطر الآن... خاصة القمح. يضطر المزارعون في أوكرانيا إما إلى القتال من أجل بلدهم أو الفرار. ولم يكتمل الحصاد، والصادرات، ما يسبب مشكلة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف "ولدينا مشكلة أخرى في أسعار الطاقة. أوروبا تركز بشدة على فكرة أننا الآن بحاجة بالفعل إلى التنويع من الغاز والنفط الروسي، لأن روسيا للأسف تستخدمهما الآن كأداة سياسية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماض
ي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.