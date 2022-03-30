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https://arabic.sputniknews.com/20220330/بلينكن-كان-مستحيلا-تخيل-وقوف-وزراء-خارجية-إسرائيل-والبحرين-والإمارات-ومصر-وأمريكا-معا-قبل-سنوات-1060644551.html
بلينكن: كان مستحيلا تخيل وقوف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر وأمريكا معا قبل سنوات
بلينكن: كان مستحيلا تخيل وقوف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر وأمريكا معا قبل سنوات
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "كان من المستحيل قبل بضع سنوات تخيل أن يقف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والمغرب والولايات المتحدة... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:09+0000
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وأوضح بلينكن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد دعمت الولايات المتحدة وستواصل دعمها القوي لهذه العملية، التي تحول هذه المنطقة وخارجها".وعقدت، الأحد والاثنين الماضيين، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.وجلس وزراء خارجية الدول الست، مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب.وأجمع الوزراء، في ختام القمة، على نبذ الإرهاب وتعزيز السلام.
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بلينكن: كان مستحيلا تخيل وقوف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر وأمريكا معا قبل سنوات

09:09 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTINوزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب
وزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / JACQUELYN MARTIN
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "كان من المستحيل قبل بضع سنوات تخيل أن يقف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والمغرب والولايات المتحدة معا، ويجتمعون في إسرائيل".
وأوضح بلينكن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد دعمت الولايات المتحدة وستواصل دعمها القوي لهذه العملية، التي تحول هذه المنطقة وخارجها".
وعقدت، الأحد والاثنين الماضيين، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.
وجلس وزراء خارجية الدول الست، مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب.
وأجمع الوزراء، في ختام القمة، على نبذ الإرهاب وتعزيز السلام.
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