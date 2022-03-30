https://arabic.sputniknews.com/20220330/بلينكن-كان-مستحيلا-تخيل-وقوف-وزراء-خارجية-إسرائيل-والبحرين-والإمارات-ومصر-وأمريكا-معا-قبل-سنوات-1060644551.html
بلينكن: كان مستحيلا تخيل وقوف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر وأمريكا معا قبل سنوات
بلينكن: كان مستحيلا تخيل وقوف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر وأمريكا معا قبل سنوات
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "كان من المستحيل قبل بضع سنوات تخيل أن يقف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والمغرب والولايات المتحدة... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T09:09+0000
2022-03-30T09:09+0000
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وأوضح بلينكن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد دعمت الولايات المتحدة وستواصل دعمها القوي لهذه العملية، التي تحول هذه المنطقة وخارجها".وعقدت، الأحد والاثنين الماضيين، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.وجلس وزراء خارجية الدول الست، مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب.وأجمع الوزراء، في ختام القمة، على نبذ الإرهاب وتعزيز السلام.
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بلينكن: كان مستحيلا تخيل وقوف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر وأمريكا معا قبل سنوات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه "كان من المستحيل قبل بضع سنوات تخيل أن يقف وزراء خارجية إسرائيل والبحرين والإمارات ومصر والمغرب والولايات المتحدة معا، ويجتمعون في إسرائيل".
وأوضح بلينكن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد دعمت الولايات المتحدة وستواصل دعمها القوي لهذه العملية، التي تحول هذه المنطقة وخارجها".
وعقدت، الأحد والاثنين الماضيين، أعمال قمة سداسية، بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب
، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب.
وجلس وزراء خارجية الدول الست، مصر والإمارات والمغرب والبحرين واسرائيل والولايات المتحدة، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب.
وأجمع الوزراء، في ختام القمة، على نبذ الإرهاب وتعزيز السلام.