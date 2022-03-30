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بلينكن يصل الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها تبون
بلينكن يصل الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها تبون
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:06+0000
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، إن بلينكن وصل الجزائر، اليوم الأربعاء، وأجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.ونشر لعمامرة، صورا على صفحته الرسمية على "تويتر"، ترصد جانبا من مباحثاته مع بلينكن، ووصف اللقاء بـ "جلسة العمل المثمرة".ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن المحادثات تركزت حول فرص واعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين والالتزام بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.يذكر أن بلينكن زار الجزائر ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت فلسطين وإسرائيل والمغرب.
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العالم العربي, الجزائر, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يصل الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها تبون

13:06 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / ALEX BRANDONوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / ALEX BRANDON
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وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الجزائر في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، إن بلينكن وصل الجزائر، اليوم الأربعاء، وأجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.
ونشر لعمامرة، صورا على صفحته الرسمية على "تويتر"، ترصد جانبا من مباحثاته مع بلينكن، ووصف اللقاء بـ "جلسة العمل المثمرة".
ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن المحادثات تركزت حول فرص واعدة لتوطيد الشراكة الثنائية بين البلدين والالتزام بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن بلينكن زار الجزائر ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت فلسطين وإسرائيل والمغرب.
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