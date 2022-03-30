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https://arabic.sputniknews.com/20220330/بوتين-يوقع-مرسوما-يحظر-استخدام-برامج-الحاسوب-الأجنبية-في-مؤسسات-الدولة-الروسية-1060661487.html
بوتين يوقع مرسوما يحظر استخدام برامج الحاسوب الأجنبية في مؤسسات الدولة الروسية
بوتين يوقع مرسوما يحظر استخدام برامج الحاسوب الأجنبية في مؤسسات الدولة الروسية
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام برامج حاسوب أجنبية المصدر في مؤسسات البنية التحتية الحساسة بدءا من... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:15+0000
2022-03-30T15:15+0000
روسيا
مجتمع
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ومنع المرسوم الموقع المؤسسات الحكومية الروسية، وعملاء الدولة الآخرين، من استخدام برامج حاسوب أجنبية المصدر أو المنشأ (برامج كومبيوتر)، فيما يخص البنية التحتية الحرجة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.ينص المرسوم على أن "العملاء .... لا يمكنهم شراء برامج أجنبية... بغرض استخدامها على أشياء مهمة في البنية التحتية للمعلومات الحيوية الخاصة بهم في روسيا".إذا تعذر الاستغناء عن هذه البرامج والخدمات ذات الصلة، فيجب الاتفاق على عمليات الشراء مع الجهة المرخصة.
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روسيا, مجتمع

بوتين يوقع مرسوما يحظر استخدام برامج الحاسوب الأجنبية في مؤسسات الدولة الروسية

15:15 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يحظر على مؤسسات الدولة استخدام برامج حاسوب أجنبية المصدر في مؤسسات البنية التحتية الحساسة بدءا من 2025.
ومنع المرسوم الموقع المؤسسات الحكومية الروسية، وعملاء الدولة الآخرين، من استخدام برامج حاسوب أجنبية المصدر أو المنشأ (برامج كومبيوتر)، فيما يخص البنية التحتية الحرجة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.

كما حظر المرسوم اعتبارًا من 31 مارس/ آذار شراء الدولة للبرامج الأجنبية للاستخدام في البنية التحتية الحرجة دون الحصول على موافقة مسبقة.

ينص المرسوم على أن "العملاء .... لا يمكنهم شراء برامج أجنبية... بغرض استخدامها على أشياء مهمة في البنية التحتية للمعلومات الحيوية الخاصة بهم في روسيا".
إذا تعذر الاستغناء عن هذه البرامج والخدمات ذات الصلة، فيجب الاتفاق على عمليات الشراء مع الجهة المرخصة.
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