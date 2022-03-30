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https://arabic.sputniknews.com/20220330/تجميد-96-مليون-يورو-في-حسابات-الكيانات-القانونية-والأفراد-الروس-بألمانيا-1060652657.html
تجميد 96 مليون يورو في حسابات الكيانات القانونية والأفراد الروس بألمانيا
تجميد 96 مليون يورو في حسابات الكيانات القانونية والأفراد الروس بألمانيا
تم تجميد حوالي 96 مليون يورو على حسابات الكيانات القانونية والأفراد الروس في ألمانيا كجزء من العقوبات بحسب ما أعلنت قناة "A-er-de" التلفزيونية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:39+0000
2022-03-30T12:39+0000
روسيا
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أصدرت الحكومة الفيدرالية لأول مرة بيانات عن حجم الأموال المحجوبة حاليًا في ألمانيا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الشركات والأفراد الروس&gt;حتى 21 مارس، جمدت البنوك ما مجموعه 95514306.40 يورو. هذا يعني أنه لا يمكن للمالكين الوصول إلى هذه الأموال.كما أعلنت قناة "RT France" الروسية، إن العديد من الموظفين الروس في "RT" في فرنسا تم حظر حسابات رواتبهم الشخصية.كتبت مديرة القناة كسينيا فيدوروفا في قناتها على تليغرام: "تم حظر حسابات رواتب العديد من موظفينا الروس في فرنسا، هذا تمييز حقيقي على أساس الجنسية. فرنسا تخترق قاعًا آخر".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-يمنح-المجر-300-مليون-يورو-لاستقبالها-لاجئين-من-أوكرانيا-1060457598.html
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روسيا

تجميد 96 مليون يورو في حسابات الكيانات القانونية والأفراد الروس بألمانيا

12:39 GMT 30.03.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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تم تجميد حوالي 96 مليون يورو على حسابات الكيانات القانونية والأفراد الروس في ألمانيا كجزء من العقوبات بحسب ما أعلنت قناة "A-er-de" التلفزيونية.
أصدرت الحكومة الفيدرالية لأول مرة بيانات عن حجم الأموال المحجوبة حاليًا في ألمانيا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الشركات والأفراد الروس>
حتى 21 مارس، جمدت البنوك ما مجموعه 95514306.40 يورو. هذا يعني أنه لا يمكن للمالكين الوصول إلى هذه الأموال.
كما أعلنت قناة "RT France" الروسية، إن العديد من الموظفين الروس في "RT" في فرنسا تم حظر حسابات رواتبهم الشخصية.
كتبت مديرة القناة كسينيا فيدوروفا في قناتها على تليغرام: "تم حظر حسابات رواتب العديد من موظفينا الروس في فرنسا، هذا تمييز حقيقي على أساس الجنسية. فرنسا تخترق قاعًا آخر".
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