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تحطم 11 سيارة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري مروع على طريق "الإسكندرية القاهرة"
تحطم 11 سيارة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري مروع على طريق "الإسكندرية القاهرة"
تسببت الشبورة المائية على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي في حادث مروري مروع، صباح اليوم، أدى إلى إصابة 20 شخصا وتحطم 11سيارة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:43+0000
2022-03-30T13:43+0000
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وبحسب موقع "المصري اليوم"، اصطدمت السيارات بسيارة نقل ثقيل على الطريق السريع بعد انقلابها بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى.ولفت الموقع إلى أن قسم شرطة محرم بك، في الإسكندرية، تلقى صباح اليوم بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم بين عدة سيارات أسفل كوبرى حسن علام بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.وأضافت أن ضباط القسم والحماية المدنية والإسعاف والمرور انتقلوا إلى موقع الحادث، و"تبين من الفحص انقلاب سيارة نقل بمقطورة بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى"، وتابعت أنه "بسبب الشبورة المائية اصطدمت 10 سيارات أخرى بالسيارة النقل، ما أدى إلى تحطمها وشلل مروري بالطريق".وأشار "المصري اليوم" إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصًا، بعضهم في حالة خطرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
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تحطم 11 سيارة وإصابة 20 شخصا في حادث مروري مروع على طريق "الإسكندرية القاهرة"

13:43 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMELحادث مروري شمال القاهرة- مصر
حادث مروري شمال القاهرة- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / KHALED KAMEL
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تسببت الشبورة المائية على طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي في حادث مروري مروع، صباح اليوم، أدى إلى إصابة 20 شخصا وتحطم 11سيارة.
وبحسب موقع "المصري اليوم"، اصطدمت السيارات بسيارة نقل ثقيل على الطريق السريع بعد انقلابها بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى.
ولفت الموقع إلى أن قسم شرطة محرم بك، في الإسكندرية، تلقى صباح اليوم بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم بين عدة سيارات أسفل كوبرى حسن علام بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.
وأضافت أن ضباط القسم والحماية المدنية والإسعاف والمرور انتقلوا إلى موقع الحادث، و"تبين من الفحص انقلاب سيارة نقل بمقطورة بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى"، وتابعت أنه "بسبب الشبورة المائية اصطدمت 10 سيارات أخرى بالسيارة النقل، ما أدى إلى تحطمها وشلل مروري بالطريق".
وأشار "المصري اليوم" إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصًا، بعضهم في حالة خطرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
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