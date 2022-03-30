https://arabic.sputniknews.com/20220330/تداعيات-عملية-تل-أبيب-على-حالة-التصعيد-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1060660609.html

تداعيات عملية تل أبيب على حالة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تداعيات عملية تل أبيب على حالة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ثلاث عمليات فلسطينية في توقيت واحد داخل تل أبيب سقط على إثرها خمسة قتلى إسرائيليين، تفتح أفقا جديدا وحراكا عسكريا يتخوف منه المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T14:51+0000

2022-03-30T14:51+0000

2022-03-30T14:51+0000

ملفات ساخنة

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060660376_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0b11d5f585fb55aa4927215401a981f6.png

220330_Abdallah تداعيات عملية تل أبيب على حالة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل حذرت من تصعيد التوتر مع دخول شهر رمضان، والذي يتوافق هذا العام مع الأعياد اليهودية، والأمر هنا يعني مزيدا من التأمين لصلوات اليهود في الأقصى ورد فعل فلسطيني.التصعيد بدأ مبكرا، خاصة وأن التوتر مستمر سواء في مناطق القدس أو النقب أو الضفة الغربية، لكن العملية الأخيرة التي أوقعت قتلى وجرحى بهذا العدد وخرج على إثرها المستوطنون في الشوارع غضبا من الفلسطينيين والمستوى الأمني تنبئ بتوتر كبير مع مباركة الفصائل لها.في هذا الموضوع، قال الخبير والمحلل العسكري، واصف عريقات، إن العملية التي وقعت في تل أبيب تأتي بسبب إدارة الظهر من قبل الإسرائيليين للقضية الفلسطينية ووضعوا أنفسهم في مواجهة الشباب في ظل عمليات العقاب الجماعي والقتل والانتهاكات وتهويد المقدسات والاستيلاء على الأراضي.ولفت إلى أن "المستوى الرسمي الإسرائيلي يدرك تماما وجود تقصير وعجز أمني في الشرطة والجيش وهو ما نتج عنه تحرك شخص واحد في تل أبيب ويقوم بكل هذا الإرباك ما يعني أن تعدد الجبهات يسقط القوات الإسرائيلية سريعا".وأوضح أن "العمليات الإسرائيلية تأتي لفرض وقائع جديدة على الأرض بالتوازي مع إنشاء مليشيات مسلحة من المستوطنين بدعم حكومي".وأكد أن "الحل الوحيد للفلسطينيين هو مقاومة الاحتلال وهو حق كفله القانون الدولي في ظل عمليات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات ما يؤدي إلى وجود مقاومين لعمليات الاحتلال مع فقدان الأمل في حل الدولتين".وأضاف أن "المجتمع الدولي واللجنة الرباعية يقع على عاتقها مسؤولية التفاوض بين الطرفين، والضغط على إسرائيل لإلزامها بشروط التفاوض وجوهر الاتفاقات ولم يبقى من الأرض الفلسطينية سوى أقل من 8 في المئة من كل فلسطين وكذلك بالنسبة للقضايا الأساسية الأخرى المتعلقة بالقضية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ملفات ساخنة, راديو, аудио