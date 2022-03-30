https://arabic.sputniknews.com/20220330/ترامب-يدعو-بوتين-إلى-نشر-معلومات-عن-تعاملات-هانتر-بايدن-مع-الأوليغارشية-1060652506.html
ترامب يدعو بوتين إلى نشر معلومات عن تعاملات هانتر بايدن مع الأوليغارشية
ترامب يدعو بوتين إلى نشر معلومات عن تعاملات هانتر بايدن مع الأوليغارشية
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإفصاح عن أي معلومات لديه بشأن تعاملات هانتر بايدن مع الأوليغارشية في أوروبا الشرقية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:35+0000
2022-03-30T12:35+0000
2022-03-30T12:35+0000
العالم
فلاديمير بوتين
جو بايدن
دونالد ترامب
الأوليغارشيين
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وفي مقابلة موسعة على قناة Real America's Voic، استشهد ترامب بتقرير لمجلس الشيوخ لعام 2020، كشف عن أن الأوليغارشية الروسية يلينا باتورينا، زوجة رئيس بلدية موسكو آنذاك، قدمت 3.5 مليون دولار قبل عقد من الزمن إلى شركة مشتركة أسسها نجل الرئيس جو بايدن، دون معرفة الأسباب.وبحسب موقع "justthenews"، قال ترامب أثناء المقابلة في منتجع "مار أو لاغو" بفلوريدا: "لقد منحته (يلينا باتورينا) 3.5 مليون دولار، لذا أعتقد الآن أن بوتين يملك الجواب على ذلك. أعتقد أنه يجب أن يكشف عنه"، مضيفا: "أعتقد أننا يجب أن نعرف هذه الإجابة".وتقوم هيئة محلفين كبرى في ولاية ديلاوير بالتحقيق في معاملات هانتر بايدن التجارية، بشأن الانتهاكات الضريبية المحتملة وقضايا الضغط الأجنبي وغسيل الأموال، حيث اعترف نجل بايدن بالتحقيق لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.وقال ترامب إنه يود أيضا معرفة المزيد عن علاقة هانتر بايدن مع الأوليغارشية الأوكرانية نيكولاي زلوشفسكي، مالك شركة الغاز Burisma Holdings، التي وظفت هانتر في عام 2014 كعضو في مجلس إدارتها ودفعت له مئات الآلاف من الدولارات سنويًا.وفي ذلك الوقت، اعتبرت وزارة الخارجية شركة Burisma شركة فاسدة تقدم رشاوى لمسؤولين أوكرانيين، واعتبرت أن علاقة هانتر بايدن خلقت مظهر تضارب في المصالح لأن والده، نائب الرئيس آنذاك جو بايدن، أشرف على سياسة الولايات المتحدة وأوكرانيا. في حين كشفت مذكرة حصلت عليها Just The News في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أن كبار المسؤولين في الدولة قد تم تحذيرهم من أن تعامل هانتر بايدن في البلاد قد قوض سياسات الولايات المتحدة لمكافحة الفساد، بحسب الموقع.وأعرب ترامب عن أسفه قائلاً: "الآن، لن تحصل على إجابة من أوكرانيا"، في إشارة إلى مساءلته لعام 2020 بشأن طلب مساعدة أوكرانيا في التحقيق في صفقة بايدن التجارية، مشيرا إلى أنه حاول إثارة قضية تعامل هانتر بايدن مع الأوليغارشيين خلال انتخابات 2020، لكن مذيع قناة فوكس نيوز "كريس والاس" أغلقه، منوها: "أعتقد أن بوتين الآن سيكون على الأرجح على استعداد لتقديم هذه الإجابة، أنا متأكد من أنه يعرف".من جهة ثانية، أوضح ترامب أنه عامل بوتين بقسوة أكثر من الديمقراطيين من خلال حظر خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" إلى أوروبا، وفرض عقوبات على موسكو، ورفع مستوى الترسانة النووية الأمريكية، وزياردة الموارد المالية المتدنية لحلف الناتو.وقال: "أنا أفضل شيء حدث للناتو على الإطلاق، لأنني جعلتهم يدفعون. لذا لدى الناتو الكثير من المال الآن"، مضيفا: "وبالمناسبة، هذا شيء آخر، أنا من طرح نورد ستريم 2 .... أنا من قام بحظره. لقد أنهيت ذلك. لم يكونوا سيحصلون عليه. هو (بايدن) بعد ذلك من قام بإعادة فتحه"، مسنتكرا وصف تعامله مع روسيا بـ "اللطيف"، ليؤكد: "أنا من فرضت أكبر العقوبات على روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/ترامب-يتفوق-على-بايدن-وهاريس-في-محاكاة-لانتخابات-2024-1060626265.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير بوتين, جو بايدن, دونالد ترامب, الأوليغارشيين
ترامب يدعو بوتين إلى نشر معلومات عن تعاملات هانتر بايدن مع الأوليغارشية
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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإفصاح عن أي معلومات لديه بشأن تعاملات هانتر بايدن مع الأوليغارشية في أوروبا الشرقية.
وفي مقابلة موسعة على قناة Real America's Voic، استشهد ترامب بتقرير لمجلس الشيوخ لعام 2020، كشف عن أن الأوليغارشية الروسية يلينا باتورينا، زوجة رئيس بلدية موسكو آنذاك، قدمت 3.5 مليون دولار قبل عقد من الزمن إلى شركة مشتركة أسسها نجل الرئيس جو بايدن، دون معرفة الأسباب.
وبحسب موقع "justthenews
"، قال ترامب أثناء المقابلة في منتجع "مار أو لاغو" بفلوريدا: "لقد منحته (يلينا باتورينا) 3.5 مليون دولار، لذا أعتقد الآن أن بوتين يملك الجواب على ذلك. أعتقد أنه يجب أن يكشف عنه"، مضيفا: "أعتقد أننا يجب أن نعرف هذه الإجابة".
وتقوم هيئة محلفين كبرى في ولاية ديلاوير بالتحقيق في معاملات هانتر بايدن التجارية، بشأن الانتهاكات الضريبية المحتملة وقضايا الضغط الأجنبي وغسيل الأموال، حيث اعترف نجل بايدن بالتحقيق لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال ترامب إنه يود أيضا معرفة المزيد عن علاقة هانتر بايدن مع الأوليغارشية الأوكرانية نيكولاي زلوشفسكي، مالك شركة الغاز Burisma Holdings، التي وظفت هانتر في عام 2014 كعضو في مجلس إدارتها ودفعت له مئات الآلاف من الدولارات سنويًا.
وفي ذلك الوقت، اعتبرت وزارة الخارجية شركة Burisma شركة فاسدة تقدم رشاوى لمسؤولين أوكرانيين، واعتبرت أن علاقة هانتر بايدن خلقت مظهر تضارب في المصالح لأن والده، نائب الرئيس آنذاك جو بايدن، أشرف على سياسة الولايات المتحدة وأوكرانيا. في حين كشفت مذكرة حصلت عليها Just The News في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أن كبار المسؤولين في الدولة قد تم تحذيرهم من أن تعامل هانتر بايدن في البلاد قد قوض سياسات الولايات المتحدة لمكافحة الفساد، بحسب الموقع.
وأعرب ترامب عن أسفه قائلاً: "الآن، لن تحصل على إجابة من أوكرانيا"، في إشارة إلى مساءلته لعام 2020 بشأن طلب مساعدة أوكرانيا في التحقيق في صفقة بايدن التجارية، مشيرا إلى أنه حاول إثارة قضية تعامل هانتر بايدن مع الأوليغارشيين خلال انتخابات 2020، لكن مذيع قناة فوكس نيوز "كريس والاس" أغلقه، منوها: "أعتقد أن بوتين الآن سيكون على الأرجح على استعداد لتقديم هذه الإجابة، أنا متأكد من أنه يعرف".
من جهة ثانية، أوضح ترامب أنه عامل بوتين بقسوة أكثر من الديمقراطيين من خلال حظر خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" إلى أوروبا، وفرض عقوبات على موسكو، ورفع مستوى الترسانة النووية الأمريكية، وزياردة الموارد المالية المتدنية لحلف الناتو.
وقال: "أنا أفضل شيء حدث للناتو على الإطلاق، لأنني جعلتهم يدفعون. لذا لدى الناتو الكثير من المال الآن"، مضيفا: "وبالمناسبة، هذا شيء آخر، أنا من طرح نورد ستريم 2 .... أنا من قام بحظره. لقد أنهيت ذلك. لم يكونوا سيحصلون عليه. هو (بايدن) بعد ذلك من قام بإعادة فتحه"، مسنتكرا وصف تعامله مع روسيا بـ "اللطيف"، ليؤكد: "أنا من فرضت أكبر العقوبات على روسيا".