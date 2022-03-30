https://arabic.sputniknews.com/20220330/تركيا-بإمكان-السياح-الروس-أن-يدفعوا-مقابل-الخدمات-التي-يتلقونها-بالروبل-1060634774.html

تركيا: بإمكان السياح الروس أن يدفعوا مقابل الخدمات التي يتلقونها بالروبل

تركيا: بإمكان السياح الروس أن يدفعوا مقابل الخدمات التي يتلقونها بالروبل

أكد مسؤول من وزارة السياحة التركية، اليوم الأربعاء، أن الروبل الروسي غير ممنوع من التداول في تركيا وبإمكان أي سائح تحويله إلى الليرة من أي صراف. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T07:23+0000

2022-03-30T07:23+0000

2022-03-30T07:23+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المستشار الإعلامي في وزارة السياحة التركية ظافر دمز، لوكالة سبوتنيك: "بإمكان السياح الروس تحويل الروبل إلى الليرة التركية والدفع بها ولا داعي لإجراء أي تعديل بهذا الشأن وهذا ما يقوم به السياح الروس الذين يزورون تركيا".وأضاف: "التسعيرة في تعاملات التجارة الخارجية تكون بحسب تسعيرة الدولار الأمريكي بشكل عام، لذا سيتم تحديدها وفقا لذلك، وعليه يمكن أن يتم التحويل بين الليرة والروبل وفقا للقيمة المحددة بالدولار أو اليورو".وأشار إلى أن المنشآت السياحية والفنادق والشركات تستطيع التعامل بأي عملة تريدها بما فيها الروبل وهذا الأمر ليس ممنوع قانونياً.وتابع "نحن لا نفرض على السياح الروس الدفع بعملة معينة ويستطيعون تداول أي عملة يرغبون بها بما فيها الروبل إذ نقبله منذ سنوات".ولفت مدير فندق لارا وورلد في أنطاليا، عبد الله باش إلى أن بنك "وقف بانك" أبرم اتفاقيات مع نظام "مير" الروسي لإجراء المعاملات، كما يعمل "بنك فاينانس" هذا الأسبوع على الاتفاق مع "مير" وبإمكان السياح الروس إجراء المعاملات وفق ذلك.وحول ما إذا كان الفندق مستعد للتعامل بالروبل قال باش "ليس لدينا أي مانع تجاه التعامل بالروبل في حال قام البنك المركزي التركي بتسهيل أمورنا ومساعدتنا، فعليه أن يحدد تسعيرة معينة له كي لا نتضرر".يذكر أن تركيا التي تستقبل سنوياً مئات الآلاف من السياح الروس، كانت قد نأت بنفسها عن العقوبات الغربية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلنتها موسكو يوم 24 شباط/فبراير الفائت، لحماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية الجديدة هناك وإلزام كييف بصفة الدولة المحايدة.

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