تركيا: ندين الهجوم الإرهابي في تل أبيب وتعازينا لأهالي الضحايا
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أدانت تركيا الهجوم الذي نفذه شاب فلسطيني قرب تل أبيب، وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين، واصفة الحادث بـ"الهجوم الإرهابي".
كتبت السفارة التركية في تل أبيب على حسابها في "تويتر": "ندين الهجوم الإرهابي ونشعر بالحزن لسقوط خمسة أشخاص على الأقل ضحيته في بني براك".
1-We are saddened that at least 5 people lost their lives in the terrorist attack carried out on the evening of 29 March in Bnei Brak.— Turkish Embassy Tel Aviv (@TelAvivBE) March 30, 2022
We condemn this terrorist attack.
أضافت السفارة: "نشعر بالقلق من أن هذه الهجمات التي تزايدت خلال الأيام الأخيرة، سوف ستعيد المنطقة إلى الصراع قبل قد قدوم شهر رمضان وعيد الفصح".
وبعثت السفارة بتعازيها إلى "أسر الأشخاص الذين قتلوا في بني براك وكذلك إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل إلى المصابين.
3-We extend our condolences to the families of those who lost their lives in Bnei Brak, as well as to the Government and the people of Israel, and wish a speedy recovery to the injured.— Turkish Embassy Tel Aviv (@TelAvivBE) March 30, 2022
وقع مساء أمس الثلاثاء، هجوم مسلح في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذه الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية، وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته.
وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عقب العملية، مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني وحيثيات مقتل الإسرائيليين.
في الأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين، وإصابة 3 من عناصرها، بإطلاق نار في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل، لافتة إلى مقتل منفذي العملية.
وقبل أيام، قتل أربعة إسرائيليين، بعملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. كما أعلن عن مقتل المنفذ برصاص الأمن الإسرائيلي.