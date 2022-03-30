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تركيا: ندين الهجوم الإرهابي في تل أبيب وتعازينا لأهالي الضحايا
تركيا: ندين الهجوم الإرهابي في تل أبيب وتعازينا لأهالي الضحايا
أدانت تركيا الهجوم الذي نفذه شاب فلسطيني قرب تل أبيب، وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين، واصفة الحادث بـ"الهجوم الإرهابي". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T17:34+0000
2022-03-30T17:34+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
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كتبت السفارة التركية في تل أبيب على حسابها في "تويتر": "ندين الهجوم الإرهابي ونشعر بالحزن لسقوط خمسة أشخاص على الأقل ضحيته في بني براك".أضافت السفارة: "نشعر بالقلق من أن هذه الهجمات التي تزايدت خلال الأيام الأخيرة، سوف ستعيد المنطقة إلى الصراع قبل قد قدوم شهر رمضان وعيد الفصح".وبعثت السفارة بتعازيها إلى "أسر الأشخاص الذين قتلوا في بني براك وكذلك إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل إلى المصابين.وقع مساء أمس الثلاثاء، هجوم مسلح في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذه الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية، وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته.وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عقب العملية، مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني وحيثيات مقتل الإسرائيليين.في الأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين، وإصابة 3 من عناصرها، بإطلاق نار في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل، لافتة إلى مقتل منفذي العملية.وقبل أيام، قتل أربعة إسرائيليين، بعملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. كما أعلن عن مقتل المنفذ برصاص الأمن الإسرائيلي.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا: ندين الهجوم الإرهابي في تل أبيب وتعازينا لأهالي الضحايا

17:34 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أدانت تركيا الهجوم الذي نفذه شاب فلسطيني قرب تل أبيب، وأسفر عن مقتل 5 إسرائيليين، واصفة الحادث بـ"الهجوم الإرهابي".
كتبت السفارة التركية في تل أبيب على حسابها في "تويتر": "ندين الهجوم الإرهابي ونشعر بالحزن لسقوط خمسة أشخاص على الأقل ضحيته في بني براك".
أضافت السفارة: "نشعر بالقلق من أن هذه الهجمات التي تزايدت خلال الأيام الأخيرة، سوف ستعيد المنطقة إلى الصراع قبل قد قدوم شهر رمضان وعيد الفصح".
وبعثت السفارة بتعازيها إلى "أسر الأشخاص الذين قتلوا في بني براك وكذلك إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل إلى المصابين.
وقع مساء أمس الثلاثاء، هجوم مسلح في منطقة بني براك في قلب تل أبيب نفذه الشاب الفلسطيني ضياء حمارشة باستخدام بندقية ودراجة نارية، وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية وتحتجز جثته.
وأعلنت قوات الأمن الإسرائيلية حالة الاستنفار في صفوفها ودفعت بتعزيزات عسكرية في وقت أجرى فيه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، عقب العملية، مشاورات أمنية تم خلالها استعراض الوضع الأمني وحيثيات مقتل الإسرائيليين.
في الأحد الماضي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل مواطنين إسرائيليين اثنين، وإصابة 3 من عناصرها، بإطلاق نار في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل، لافتة إلى مقتل منفذي العملية.
وقبل أيام، قتل أربعة إسرائيليين، بعملية دهس وطعن نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل. كما أعلن عن مقتل المنفذ برصاص الأمن الإسرائيلي.
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