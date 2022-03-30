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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ35-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060632854.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T06:07+0000
2022-03-30T06:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:07 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 06:08 GMT 30.03.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:56 GMT 30.03.2022
خبير يقيم نتائج المفاوضات: روسيا قد تحجم عن فتح كييف في حال لبت أوكرانيا شروطها
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية عقب ختام الجولة الجديدة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا في اسطنبول أن القوات الروسية الموكل إليها مهمة تنفيذ العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن نظام الحكم الأوكراني، بصدد تقليل نشاطها العسكري في ريف العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال أندريه سوزدالتسيف، وهو خبير روسي في شؤون الساحة السوفيتية السابقة، في حديث للصحفيين إن هذا لا يعني شيئا سوى أن روسيا لا تهتم بفتح العاصمة الأوكرانية إذ ينصب اهتمامها على الشرق الأوكراني ووقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.
ونوه إلى أن روسيا لا تنوي إسقاط نظام الحكم الأوكراني ولا تتطلع إلى احتلال أوكرانيا، ولكنها تحتاج إلى قواعد لقواتها المسلحة في ريف مدينة خاركوف، مثلا، وقرب مدينة أوديسا أو في ريف مدينة زابوروجييه أو خيرسون، لضمان تنفيذ ما يجب أن توقعه السلطة الأوكرانية من اتفاقيات، مع العلم أن نظام الحكم الأوكراني وقع اتفاقيات مينسك لوقف إطلاق النار في منطقة دونباس، ولكنه لم ينفذها.
وأكد أن روسيا لا ترى اليوم أن من الضروري أن تدخل قواتها إلى العاصمة الأوكرانية، إذ تهتم بالضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأضاف في الإشارة إلى جولة المفاوضات الروسية الأوكرانية المنعقدة في التاسع والعشرين من مارس/آذار، أن الوفد الروسي اكتفى بالاستماع إلى الوفد الأوكراني، وألمح إلى احتمال أن تحجم القوات الروسية عن فتح العاصمة الأوكرانية في حال لبّت السلطة الأوكرانية شروط روسيا.
09:54 GMT 30.03.2022
الدفاع الروسية: الكنيس اليهودي في أومان الأوكرانية يستخدم لإيواء النازيين وأسلحتهم
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف استخدم كنيسا يهوديا في مدينة أومان الأوكرانية لإيواء النازيين وأسلحتهم، مؤكدا أن روسيا لا تشن أي ضربات على الأهداف المدنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف للصحفيين، إن نظام كييف، الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، هو الذي يستخدم مثل هذه المرافق كنقاط لجمع ونقل الأسلحة والنازيين للمشاركة في الأعمال العدائية، "ونقدم اليوم أدلة وردت من أحد أعضاء الجالية اليهودية في أومان على أن نظام زيلينسكي استخدم لهذه الأغراض كنيس المدينة الجديد.. وتظهر الصور التي التقطت في 21 آذار/مارس، أي بعد يوم من خطاب زيلينسكي في الكنيست، تشكيلات القوميين عند الكنيس اليهودي".

وأضاف بأن الممتلكات والأسلحة والذخائر المخزنة في مبنى الكنيس تم تحميلها أولا من قبل القوميين في شاحنات نفايات ثم وضعت في أكياس على أنها نفايات بناء.

وأوضح كوناشينكوف، في الوقت نفسه، أنه لنقل القوميين والمرتزقة الأجانب من المناطق الغربية لأوكرانيا، كما يتضح بوضوح في الصور، يتم استخدام حافلات عليها رسومات مدرسية مع إشارة "أطفال".

وأشار إلى أنه "وبهذا الشكل فإن موقع الطائفة اليهودية في أومان يتم استخدامه عمدا من قبل النظام القومي في كييف لأغراض عسكرية، لكي يكون بالإمكان، في حالة وقوع الاستهداف (للموقع)، إثارة صراع وضغط سياسي من قبل المنظمات الدينية اليهودية على روسيا".

ونوه كوناشينكوف إلى أنه في 20 آذار/مارس، اتهم الرئيس زيلينسكي، في رسالة عبر الفيديو إلى الكنيست الإسرائيلي، روسيا باستهداف مدينة أومان في منطقة تشيركاسي؛ ولزيادة التأثير الدراماتيكي، قال زيلينسكي، إن "هذا المكان يزوره عشرات الآلاف من الإسرائيليين كل عام للحج".

وأكد المتحدث أن وزارة الدفاع الروسية كشفت مرارا الأكاذيب الساخرة التي يستخدمها نظام كييف القومي، للحفاظ على سلطته في أوكرانيا وتضليل المجتمع الدولي.

واختتم كوناشينكو بالقول: "أود أن أؤكد أنه في سياق العملية العسكرية الخاصة، لا توجه القوات المسلحة الروسية ضربات لأهداف مدنية. علاوة على ذلك، في أماكن العبادة أو أي أماكن أخرى للعبادة العامة".
08:28 GMT 30.03.2022
08:11 GMT 30.03.2022
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات عسكرية أوكرانية وإسقاط مقاتلة "سوخوي 24" و10 مسيرات
07:53 GMT
07:02 GMT 30.03.2022
06:46 GMT 30.03.2022
06:20 GMT 30.03.2022
ضابط في الجيش الأوكراني يتحدث عن مستقبل أوكرانيا: لا وجود لها
كشف ضابط في الجيش الأوكراني وقع في أسر القوات الروسية، لرئيس المحكمة الاجتماعية الدولية الخاصة بأوكرانيا أنه يتوقع هزيمة القوات الأوكرانية وإزالة أوكرانيا من الوجود.
ووقع الملازم أول ألكسندر (36 عاما) في أسر القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية الهادفة إلى توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن نظام الحكم الأوكراني، حينما غادر معسكر وحدته في مدينة أوتشاكوف، متوجها إلى أحد الطرق في مهمة تدمير قافلة من سيارات الجيش الروسي. ولم يتمكن ألكسندر وزملاؤه من تنفيذ المهمة "الغبية" وفقا لتعيبره، إذ وقعوا في كمين أنشأته القوات الروسية.
وأفصح الضابط الأوكراني الأسير لرئيس المحكمة الاجتماعية الدولية الخاصة بأوكرانيا، مكسيم غريغورييف، الذي قام باستجوابه، عن تقييمه للعملية العسكرية الروسية مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى انهزام أوكرانيا وإزالتها من الوجود وانضمامها إلى روسيا:
أوكرانيا لن يعود لها وجود.
06:16 GMT 30.03.2022
دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كيروفسكي باستخدام المدفعية الثقيلة من عيار 122 ملم.
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان، على "تيليغرام"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ليلا عدة قذائف من عيار 122 ميليمترا على منطقة كيروفكسي.
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Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
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