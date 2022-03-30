تغلب على نفسك... ماراثون الصحراء المغربية

تنظم منظمة أتلانتيد الدولية "ماراثون دي سابل" بنسخته الـ36 الذي سيقام في الفترة من 25 مارس/ آذار إلى 4 أبريل/ نيسان في الصحراء الجنوبية المغربية.وسيقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة المغربية والتي ستضم حوالي 1200 مشارك من أنحاء العالم.ماراثون ديه سابل الـ36 هو سباق للقدمين، مفتوح أمام المشاة، على عدة مراحل، للاكتفاء الذاتي من الغذاء وبوتيرة حرة على مسافة تقارب 250 كيلومترًا، مع التزام كل متسابق بارتداء معداته (الطعام والمعدات الضرورية). وبإمكان أي مشارك، يبلغ من العمر 16 عاماً فأكثر، من أي جنسية، يستوفي شروط الماراثون وحاصل على الشهادة الطبية الخاصة من المنظمة والتي تثبت ملاءمته للحدث، وكذلك خضوعه لمخطط كهربي للقلب أثناء الراحة وتتبعه، للمشاركة كمنافس في السباق.كما يدخل كل مشارك ذكر أو أنثى التصنيف العام دون تمييز على أساس السن أو درجة الاحتراف.
متسابق يرتدي زي شخصية سلسلة أفلام "سبايدرمان" (الرجل العنكبوت) عند وصوله مع أمتعته قبل أن يستقر في إقامة مؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، 26 مارس 2022.
متسابق يرتدي زي شخصية سلسلة أفلام "سبايدرمان" (الرجل العنكبوت) عند وصوله مع أمتعته قبل أن يستقر في إقامة مؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، 26 مارس 2022.
المتسابقون يشاركون في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 29 مارس 2022.
تنظم منظمة أتلانتيد الدولية "ماراثون دي سابل" بنسخته الـ36 الذي سيقام في الفترة من 25 مارس/ آذار إلى 4 أبريل/ نيسان في الصحراء الجنوبية المغربية.
وسيقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة المغربية والتي ستضم حوالي 1200 مشارك من أنحاء العالم.
ماراثون ديه سابل الـ36 هو سباق للقدمين، مفتوح أمام المشاة، على عدة مراحل، للاكتفاء الذاتي من الغذاء وبوتيرة حرة على مسافة تقارب 250 كيلومترًا، مع التزام كل متسابق بارتداء معداته (الطعام والمعدات الضرورية).
وبإمكان أي مشارك، يبلغ من العمر 16 عاماً فأكثر، من أي جنسية، يستوفي شروط الماراثون وحاصل على الشهادة الطبية الخاصة من المنظمة والتي تثبت ملاءمته للحدث، وكذلك خضوعه لمخطط كهربي للقلب أثناء الراحة وتتبعه، للمشاركة كمنافس في السباق.
كما يدخل كل مشارك ذكر أو أنثى التصنيف العام دون تمييز على أساس السن أو درجة الاحتراف.