https://arabic.sputniknews.com/20220330/تغلب-على-نفسك-ماراثون-الصحراء-المغربية-1060643084.html

تغلب على نفسك... ماراثون الصحراء المغربية

تغلب على نفسك... ماراثون الصحراء المغربية

النسخة السادسة والثلاثون من الماراثون عبارة عن سباق مباشر بطول 250 كيلومترًا عبر مناظر طبيعية هائلة في واحدة من أكثر المناخات قسوة في العالم. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

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تنظم منظمة أتلانتيد الدولية "ماراثون دي سابل" بنسخته الـ36 الذي سيقام في الفترة من 25 مارس/ آذار إلى 4 أبريل/ نيسان في الصحراء الجنوبية المغربية.وسيقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة المغربية والتي ستضم حوالي 1200 مشارك من أنحاء العالم.ماراثون ديه سابل الـ36 هو سباق للقدمين، مفتوح أمام المشاة، على عدة مراحل، للاكتفاء الذاتي من الغذاء وبوتيرة حرة على مسافة تقارب 250 كيلومترًا، مع التزام كل متسابق بارتداء معداته (الطعام والمعدات الضرورية). وبإمكان أي مشارك، يبلغ من العمر 16 عاماً فأكثر، من أي جنسية، يستوفي شروط الماراثون وحاصل على الشهادة الطبية الخاصة من المنظمة والتي تثبت ملاءمته للحدث، وكذلك خضوعه لمخطط كهربي للقلب أثناء الراحة وتتبعه، للمشاركة كمنافس في السباق.كما يدخل كل مشارك ذكر أو أنثى التصنيف العام دون تمييز على أساس السن أو درجة الاحتراف.

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