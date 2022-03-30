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تغلب على نفسك... ماراثون الصحراء المغربية
تغلب على نفسك... ماراثون الصحراء المغربية
النسخة السادسة والثلاثون من الماراثون عبارة عن سباق مباشر بطول 250 كيلومترًا عبر مناظر طبيعية هائلة في واحدة من أكثر المناخات قسوة في العالم. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:37+0000
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تنظم منظمة أتلانتيد الدولية "ماراثون دي سابل" بنسخته الـ36 الذي سيقام في الفترة من 25 مارس/ آذار إلى 4 أبريل/ نيسان في الصحراء الجنوبية المغربية.وسيقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة المغربية والتي ستضم حوالي 1200 مشارك من أنحاء العالم.ماراثون ديه سابل الـ36 هو سباق للقدمين، مفتوح أمام المشاة، على عدة مراحل، للاكتفاء الذاتي من الغذاء وبوتيرة حرة على مسافة تقارب 250 كيلومترًا، مع التزام كل متسابق بارتداء معداته (الطعام والمعدات الضرورية). وبإمكان أي مشارك، يبلغ من العمر 16 عاماً فأكثر، من أي جنسية، يستوفي شروط الماراثون وحاصل على الشهادة الطبية الخاصة من المنظمة والتي تثبت ملاءمته للحدث، وكذلك خضوعه لمخطط كهربي للقلب أثناء الراحة وتتبعه، للمشاركة كمنافس في السباق.كما يدخل كل مشارك ذكر أو أنثى التصنيف العام دون تمييز على أساس السن أو درجة الاحتراف.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار المغرب اليوم

تغلب على نفسك... ماراثون الصحراء المغربية

10:37 GMT 30.03.2022
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النسخة السادسة والثلاثون من الماراثون عبارة عن سباق مباشر بطول 250 كيلومترًا عبر مناظر طبيعية هائلة في واحدة من أكثر المناخات قسوة في العالم.
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazekالمتسابقون يشاركون في المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 28 مارس 2022.
المتسابقون يشاركون في المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 28 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek
المتسابقون يشاركون في المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 28 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazekمتسابقة تتلقى الرعاية في خيمة بعد المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 28 مارس 2022.
متسابقة تتلقى الرعاية في خيمة بعد المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 28 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek
متسابقة تتلقى الرعاية في خيمة بعد المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 28 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazekالمتسابقون يأخذون استراحة في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 29 مارس 2022.
المتسابقون يأخذون استراحة في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek
المتسابقون يأخذون استراحة في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، 29 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

متسابق يرتدي زي شخصية سلسلة أفلام "سبايدرمان" (الرجل العنكبوت) عند وصوله مع أمتعته قبل أن يستقر في إقامة مؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، 26 مارس 2022.

متسابق يرتدي زي شخصية سلسلة أفلام &quot;سبايدرمان&quot; (الرجل العنكبوت) عند وصوله مع أمتعته قبل أن يستقر في إقامة مؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، 26 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

متسابق يرتدي زي شخصية سلسلة أفلام "سبايدرمان" (الرجل العنكبوت) عند وصوله مع أمتعته قبل أن يستقر في إقامة مؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، 26 مارس 2022.

© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

متسابق يواجه عاصفة رملية في معسكر إقامة مؤقتة خلال المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية وسط المغرب، 28 مارس 2022.

متسابق يواجه عاصفة رملية في معسكر إقامة مؤقتة خلال المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية وسط المغرب، 28 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

متسابق يواجه عاصفة رملية في معسكر إقامة مؤقتة خلال المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية وسط المغرب، 28 مارس 2022.

© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

يصل المتسابقون بأمتعتهم قبل الإقامة المؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، في 26 مارس 2022.

يصل المتسابقون بأمتعتهم قبل الإقامة المؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، في 26 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

يصل المتسابقون بأمتعتهم قبل الإقامة المؤقتة عشية انطلاق النسخة الـ36 من ماراثون الرمال في الصحراء المغربية في تمغالين، وسط المغرب، في 26 مارس 2022.

© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazekالمتسابقون يشاركون في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 29 مارس 2022.
المتسابقون يشاركون في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek
المتسابقون يشاركون في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 29 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazekيقوم المتسابقون بإعداد الطعام في معسكرهم المؤقت بعد المرحلة الأولى من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين تيمغالين وصويست أجونون نومريهوت في الصحراء المغربية بوسط المغرب، 27 مارس 2022.
يقوم المتسابقون بإعداد الطعام في معسكرهم المؤقت بعد المرحلة الأولى من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين تيمغالين وصويست أجونون نومريهوت في الصحراء المغربية بوسط المغرب، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek
يقوم المتسابقون بإعداد الطعام في معسكرهم المؤقت بعد المرحلة الأولى من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين تيمغالين وصويست أجونون نومريهوت في الصحراء المغربية بوسط المغرب، 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

يتلقى المتسابقون الرعاية في خيمة بعد المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 28 مارس 2022.

يتلقى المتسابقون الرعاية في خيمة بعد المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 28 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

يتلقى المتسابقون الرعاية في خيمة بعد المرحلة الثانية من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين كويست أجونون نوميرهيوت وريتش مبيريكا في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 28 مارس 2022.

© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

المتسابقون يشاركون في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 29 مارس 2022.

المتسابقون يشاركون في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2022 / Jean-Philippe Ksiazek

المتسابقون يشاركون في المرحلة 3 من النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بين ريتش مبيريكا ونورد المحارش في الصحراء المغربية، وسط المغرب، في 29 مارس 2022.

تنظم منظمة أتلانتيد الدولية "ماراثون دي سابل" بنسخته الـ36 الذي سيقام في الفترة من 25 مارس/ آذار إلى 4 أبريل/ نيسان في الصحراء الجنوبية المغربية.
وسيقام الماراثون تحت رعاية وزارة السياحة المغربية والتي ستضم حوالي 1200 مشارك من أنحاء العالم.
ماراثون ديه سابل الـ36 هو سباق للقدمين، مفتوح أمام المشاة، على عدة مراحل، للاكتفاء الذاتي من الغذاء وبوتيرة حرة على مسافة تقارب 250 كيلومترًا، مع التزام كل متسابق بارتداء معداته (الطعام والمعدات الضرورية).
وبإمكان أي مشارك، يبلغ من العمر 16 عاماً فأكثر، من أي جنسية، يستوفي شروط الماراثون وحاصل على الشهادة الطبية الخاصة من المنظمة والتي تثبت ملاءمته للحدث، وكذلك خضوعه لمخطط كهربي للقلب أثناء الراحة وتتبعه، للمشاركة كمنافس في السباق.
كما يدخل كل مشارك ذكر أو أنثى التصنيف العام دون تمييز على أساس السن أو درجة الاحتراف.
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