عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تقرير-مصر-لا-زالت-بحاجة-إلى-7-مليارات-دولار-من-صندوق-النقد-لسد-فجوة-التمويل-1060663560.html
تقرير: مصر لا زالت بحاجة إلى 7 مليارات دولار من صندوق النقد لسد فجوة التمويل
تقرير: مصر لا زالت بحاجة إلى 7 مليارات دولار من صندوق النقد لسد فجوة التمويل
يتوقع محللون ماليون حصول مصر على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة تترواح بين 5 و7 مليارات دولار، لدعمها اقتصاديا في مواجهة الضغوط الناجمة عن تضخم أسعار... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T15:48+0000
2022-03-30T15:48+0000
أخبار مصر الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_291:0:2200:1074_1920x0_80_0_0_1d38c3cdfd31e9ee0baea5017914902d.jpg
وقالت المحللة لدى "زيلا كابيتال" آية زهير، إن مصر أجرت بالفعل خطوات كفيلة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقبلها الوباء، ما يمهد الطريق أمام تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد، بحسب تقرير لشبكة "الشرق بلومبيرغ".وأضافت أن مصر ربما تتلقى تمويلا طارئا بقيمة 2.5 مليار دولار، وآخر قدره 5 مليارات دولار وفقا لبرنامج اقتصادي سيجري التوافق عليه بين القاهرة والصندوق.فيما ترى رضوى السويفي وهي محللة أخرى من "الأهلي فاروس"، أنه رغم الدعم الخليجي المعلن عنه مؤخرا، ستظل مصر بحاجة إلى تمويل صندوق النقد الدولي، حيث يبعث ذلك برسالة ثقة للمستثمرين.وقالت إن مصر تحتاج ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من الصندوق، وهو تقدير يتفق معه المحلل آلن سانديب من شركة "نعيم المصرية".ونقلت الشبكة مصدر مصرفي مصري قوله: "تريد مصر 7 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن الصندوق يريدنا أيضا أن نحصل على 10 مليارات دولار من دول الخليج".وأضاف: "ذلك بالإضافة إلى إجراء إصلاحات، وهي جارية بالفعل. لدينا فجوة تمويل تتراوح بين 15 و20 مليار دولار للشهور الـ12 المقبلة".اتفقت القاهرة مع السعودية والإمارات والقطر على ضخ نحو 12 مليار دولار في اقتصادها، في صورة استثمارات وودائع بالبنك المركزي المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/لماذا-ينتظر-العالم-حقبة-من-عدم-الاستقرار-المالي-وانقسام-النظام-الدولي-1060659103.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_529:0:1961:1074_1920x0_80_0_0_e6d410d8b3b438a5b0329f6a6599581f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, اقتصاد

تقرير: مصر لا زالت بحاجة إلى 7 مليارات دولار من صندوق النقد لسد فجوة التمويل

15:48 GMT 30.03.2022
© YouTube.comالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرTelegram
يتوقع محللون ماليون حصول مصر على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي بقيمة تترواح بين 5 و7 مليارات دولار، لدعمها اقتصاديا في مواجهة الضغوط الناجمة عن تضخم أسعار السلع العالمية.
وقالت المحللة لدى "زيلا كابيتال" آية زهير، إن مصر أجرت بالفعل خطوات كفيلة لمعالجة المشكلات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وقبلها الوباء، ما يمهد الطريق أمام تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد، بحسب تقرير لشبكة "الشرق بلومبيرغ".
وأضافت أن مصر ربما تتلقى تمويلا طارئا بقيمة 2.5 مليار دولار، وآخر قدره 5 مليارات دولار وفقا لبرنامج اقتصادي سيجري التوافق عليه بين القاهرة والصندوق.
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
حرب عملات... لماذا ينتظر العالم حقبة من عدم الاستقرار وانقسام النظام الدولي؟
14:38 GMT
فيما ترى رضوى السويفي وهي محللة أخرى من "الأهلي فاروس"، أنه رغم الدعم الخليجي المعلن عنه مؤخرا، ستظل مصر بحاجة إلى تمويل صندوق النقد الدولي، حيث يبعث ذلك برسالة ثقة للمستثمرين.
وقالت إن مصر تحتاج ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار من الصندوق، وهو تقدير يتفق معه المحلل آلن سانديب من شركة "نعيم المصرية".
ونقلت الشبكة مصدر مصرفي مصري قوله: "تريد مصر 7 مليارات دولار من صندوق النقد، لكن الصندوق يريدنا أيضا أن نحصل على 10 مليارات دولار من دول الخليج".
وأضاف: "ذلك بالإضافة إلى إجراء إصلاحات، وهي جارية بالفعل. لدينا فجوة تمويل تتراوح بين 15 و20 مليار دولار للشهور الـ12 المقبلة".
اتفقت القاهرة مع السعودية والإمارات والقطر على ضخ نحو 12 مليار دولار في اقتصادها، في صورة استثمارات وودائع بالبنك المركزي المصري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:02 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала