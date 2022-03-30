https://arabic.sputniknews.com/20220330/تمديد-نظام-تقييد-الرحلات-الجوية-إلى-المطارات-الواقعة-في-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-7-أبريل-1060634932.html

تمديد نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات الواقعة في جنوب ووسط روسيا حتى 7 أبريل

تمديد نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات الواقعة في جنوب ووسط روسيا حتى 7 أبريل

أفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، بتمديد سريان نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات الواقعة في جنوب ووسط روسيا الاتحادية،... 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T07:24+0000

2022-03-30T07:24+0000

2022-03-30T07:24+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة بهذا الشأن: "تقرر تمديد سريان نظام القيود المؤقتة للرحلات الجوية إلى المطارات الروسية: أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف نا دونو، سيمفيروبول وإليستا، وذلك حتى الساعة الثالثة و45 دقيقة من فجر يوم 7 نيسان /أبريل المقبل بتوقيت موسكو".وتشير الوكالة إلى أنه تم إخطار شركات الخطوط الجوية بتأمين نقل الركاب إلى هذه المطارات باستخدام خطوط جوية بديلة عن طريق مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.هذا ولا تزال بقية المطارات الروسية، بما في ذلك المطارات الدولية، تواصل عملها وفق الجداول الزمنية المعتادة.يذكر أنه سبق وقررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية فرض القيود المذكورة يوم 24 شباط/ فبراير نظرا لتأزم الوضع في أوكرانيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس والتي ما لا تزال تتواصل هناك.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/روسيا-تمدد-الحظر-المؤقت-على-الرحلات-الجوية-إلى-مطارات-جنوبي-ووسط-البلاد-حتى-1-أبريل-1060371348.html

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