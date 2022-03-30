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https://arabic.sputniknews.com/20220330/جماهير-نيجيريا-تحطم-مرافق-الاستاد-بعد-فشل-منتخبها-في-التأهل-لكأس-العالم-فيديو-1060647011.html
جماهير نيجيريا تحطم مرافق الاستاد بعد فشل منتخبها في التأهل لكأس العالم... فيديو
جماهير نيجيريا تحطم مرافق الاستاد بعد فشل منتخبها في التأهل لكأس العالم... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام جماهير نيجيريا لملعب المباراة التي جمعت بين منتخب بلادهم ونظيره الغاني في الجولة النهائية للتصفيات... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:24+0000
2022-03-30T10:24+0000
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وظهرت أعداد غفيرة من الجماهير فوق أرضية ملعب المباراة تركض في كل اتجاه، فيما عمد بعضه إلى تحطيم مرافق الملعب وإحداث تخريب كبير به.جاء ذلك بعدما خطف منتخب غانا بطاقة تأهله لكأس العالم قطر 2022، بعد تعادله الإيجابي "1-1" مع نظيره النيجيري، على ملعب العاصمة النيجيرية "أبوجا" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.في الدقيقة العاشرة من المباراة تقدم منتخب غانا بهدف عن طريق توماس بارتي، وفي الدقيقة الثانية والعشرين، تمكن من منتخب نيجيريا من إحراز هدف التعادل من ضربة جزاء سجلها ويليام تروست إيكونج.ولم يشهد الشوط المباراة الثاني من المباراة تسجيل أهداف. وبهذه النتيجة خطف منتخب غانا بطاقة التأهل لكأس العالم قطر 2022، مستفيدا من قاعدة أفضلية التسجيل على أرض الخصم.
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جماهير نيجيريا تحطم مرافق الاستاد بعد فشل منتخبها في التأهل لكأس العالم... فيديو

10:24 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Derar Rabee Khamisجماهير نيجيريا
جماهير نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Derar Rabee Khamis
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام جماهير نيجيريا لملعب المباراة التي جمعت بين منتخب بلادهم ونظيره الغاني في الجولة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وظهرت أعداد غفيرة من الجماهير فوق أرضية ملعب المباراة تركض في كل اتجاه، فيما عمد بعضه إلى تحطيم مرافق الملعب وإحداث تخريب كبير به.
جاء ذلك بعدما خطف منتخب غانا بطاقة تأهله لكأس العالم قطر 2022، بعد تعادله الإيجابي "1-1" مع نظيره النيجيري، على ملعب العاصمة النيجيرية "أبوجا" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
في الدقيقة العاشرة من المباراة تقدم منتخب غانا بهدف عن طريق توماس بارتي، وفي الدقيقة الثانية والعشرين، تمكن من منتخب نيجيريا من إحراز هدف التعادل من ضربة جزاء سجلها ويليام تروست إيكونج.
ولم يشهد الشوط المباراة الثاني من المباراة تسجيل أهداف. وبهذه النتيجة خطف منتخب غانا بطاقة التأهل لكأس العالم قطر 2022، مستفيدا من قاعدة أفضلية التسجيل على أرض الخصم.
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