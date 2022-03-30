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جمهورية أوسيتيا الجنوبية: سنتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا
جمهورية أوسيتيا الجنوبية: سنتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا
قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:06+0000
2022-03-30T16:45+0000
العالم
روسيا
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وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".وفقا لبيبيلوف، فإن "العالم بأسره يمر الآن بنقطة تحول"، "يدافع العالم الروسي اليوم عن مصالح أولئك الملتزمين به، أولئك الذين يعارضون النازية، ويحترمون القيم الإنسانية العالمية والحقوق الأساسية والمعايير المقبولة من قبل المجتمع الدولي بأسره".وتابع: "لقد حدد شعبنا هذا الهدف مرارا وتكرارا، وأتيحت لنا الفرصة لتحقيق حلمنا الذي دام قرونا في عام 2014، عندما عادت شبه جزيرة القرم إلى مينائها الأصلي. لقد أهدرنا فرصتنا حينها، لكن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
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العالم, روسيا

جمهورية أوسيتيا الجنوبية: سنتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى روسيا

16:06 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 30.03.2022)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف في جائزة بولامارج الأدبية الدولية في موسكو
رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف في جائزة بولامارج الأدبية الدولية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، إنه سيتم اتخاذ خطوات قانونية في المستقبل القريب لكي تصبح الجمهورية جزءا من روسيا الاتحادية.
وجاء في كلمة قالها رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي. وطريقنا. وتطلعات الشعب. وسنتحرك على هذا المسار. سنتخذ الخطوات القانونية المناسبة في المستقبل القريب".

وشدد بيبيلوف على أن "جمهورية أوسيتيا الجنوبية ستكون جزءا من وطنها التاريخي".

وفقا لبيبيلوف، فإن "العالم بأسره يمر الآن بنقطة تحول"، "يدافع العالم الروسي اليوم عن مصالح أولئك الملتزمين به، أولئك الذين يعارضون النازية، ويحترمون القيم الإنسانية العالمية والحقوق الأساسية والمعايير المقبولة من قبل المجتمع الدولي بأسره".
وتابع: "لقد حدد شعبنا هذا الهدف مرارا وتكرارا، وأتيحت لنا الفرصة لتحقيق حلمنا الذي دام قرونا في عام 2014، عندما عادت شبه جزيرة القرم إلى مينائها الأصلي. لقد أهدرنا فرصتنا حينها، لكن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
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