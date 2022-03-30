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https://arabic.sputniknews.com/20220330/جمهورية-دونيتسك-تمشيط-ثاني-أكبر-مدينة-تم-تحريرها-من-كتائب-المسلحين-1060651903.html
جمهورية دونيتسك.. "تمشيط" ثاني أكبر مدينة تم تحريرها من كتائب المسلحين
جمهورية دونيتسك.. "تمشيط" ثاني أكبر مدينة تم تحريرها من كتائب المسلحين
تواصل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية جهود تحرير مدينة ماريوبول من قوات نظام الحكم الأوكراني. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T12:22+0000
2022-03-30T12:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، على شبكة تلفزيون "روسيا 1" إن عملية تمشيط ماريوبول جارية.وتهدف عملية التمشيط إلى تطهير المدينة من المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني.وأشار بوشيلين إلى أن غالبية المجموعات المسلحة تختبئ الآن في مجمع "آزوف" للحديد والصلب.وأضاف أن العمل جار في اتجاه دحرها في زمن وجيز.وكانت ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وتمكنت قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني من احتلالها في يونيو/حزيران من نفس العام. وبدأت قوات جمهورية دونيتسك عملية تحريرها في السابع من مارس/آذار 2022.وعموما تم تحرير حوالي 60 في المائة من أراضي جمهورية دونيتسك حتى الآن، بحسب رئيس الجمهورية.
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رصد عسكري

جمهورية دونيتسك.. "تمشيط" ثاني أكبر مدينة تم تحريرها من كتائب المسلحين

12:22 GMT 30.03.2022
© Sputnik . Victor Antoniuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022
قوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Victor Antoniuk
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تواصل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية جهود تحرير مدينة ماريوبول من قوات نظام الحكم الأوكراني.
وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، على شبكة تلفزيون "روسيا 1" إن عملية تمشيط ماريوبول جارية.
وتهدف عملية التمشيط إلى تطهير المدينة من المجموعات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني.
وأشار بوشيلين إلى أن غالبية المجموعات المسلحة تختبئ الآن في مجمع "آزوف" للحديد والصلب.
وأضاف أن العمل جار في اتجاه دحرها في زمن وجيز.
وكانت ماريوبول ثاني أكبر مدينة في جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014. وتمكنت قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني من احتلالها في يونيو/حزيران من نفس العام. وبدأت قوات جمهورية دونيتسك عملية تحريرها في السابع من مارس/آذار 2022.
وعموما تم تحرير حوالي 60 في المائة من أراضي جمهورية دونيتسك حتى الآن، بحسب رئيس الجمهورية.
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