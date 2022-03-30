عربي
سفير دمشق لدى موسكو: سوريا مستعدة لبحث تسوية المدفوعات مع روسيا بالعملتين السورية والروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220330/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-هجوم-تل-أبيب-الذي-أسفر-عن-مقتل-5-إسرائيليين-1060633866.html
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عملية بني براك شرقي تل أبيب أثبتت أنه "لا مكان آمناً لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T06:54+0000
2022-03-30T06:54+0000
أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104233/75/1042337593_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a621f5684a800d7bb48ad304444c9f02.jpg
وقال حزب الله، في بيان له، إن "الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأطال وجهوا صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال"، مضيفا أن "تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه".وأشار البيان، إلى أن "كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كل الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري".وقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104233/75/1042337593_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c67572e8209c336bccd0ff5f66e41e0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

"حزب الله" يصدر بيانا بشأن هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين

06:54 GMT 30.03.2022
© AP Photo / Hassan Ammarحزب الله في لبنان
حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عملية بني براك شرقي تل أبيب أثبتت أنه "لا مكان آمناً لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".
وقال حزب الله، في بيان له، إن "الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأطال وجهوا صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال"، مضيفا أن "تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه".
وأشار البيان، إلى أن "كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كل الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري".
وقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.
كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала