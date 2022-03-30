https://arabic.sputniknews.com/20220330/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-هجوم-تل-أبيب-الذي-أسفر-عن-مقتل-5-إسرائيليين-1060633866.html
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عملية بني براك شرقي تل أبيب أثبتت أنه "لا مكان آمناً لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T06:54+0000
2022-03-30T06:54+0000
2022-03-30T06:54+0000
أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104233/75/1042337593_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a621f5684a800d7bb48ad304444c9f02.jpg
وقال حزب الله، في بيان له، إن "الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأطال وجهوا صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال"، مضيفا أن "تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه".وأشار البيان، إلى أن "كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كل الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري".وقتل خمسة أشخاص أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104233/75/1042337593_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c67572e8209c336bccd0ff5f66e41e0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله" يصدر بيانا بشأن هجوم تل أبيب الذي أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين
تابعنا عبر
أكد حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عملية بني براك شرقي تل أبيب أثبتت أنه "لا مكان آمناً لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".
وقال حزب الله، في بيان له
، إن "الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأطال وجهوا صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال"، مضيفا أن "تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها ونجاح المقاومين في تطوير أساليب المواجهة وتنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال بضعة أيام يؤكد أن شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه".
وأشار البيان، إلى أن "كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني ومن ورائه كل الأحرار في العالم مواصلة الجهاد والمقاومة حتى زوال هذا الكيان العنصري".
وقتل خمسة أشخاص
أمس الثلاثاء، في هجمات بالسلاح الناري في مدينة بني براك القريبة من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، حيث أطلق المهاجم النار على مواطنين في شارع هشنايم في بني براك قبل أن ينتقل إلى شارع هرتسل ويطلق النار على مواطنين آخرين.
كما قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون
مساء الاثنين الماضي، في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.